Österreich im WM-Fieber: Cineplexx erweitert Public Viewing-Angebot

Der Ansturm auf die Public Viewings in den Cineplexx-Kinos hält an. Mehr als 10.000 Fußballfans waren bereits dabei. Nun wird das Angebot für die entscheidenden Spiele auf zwölf Standorte in ganz Österreich ausgeweitet.

Mit dem bevorstehenden Sechzehntelfinale zwischen Österreich und Spanien steigt die Fußballbegeisterung in den Cineplexx-Kinos weiter an. Mehr als 10.000 Fans haben die bisherigen Live-Übertragungen des FIFA Club World Cup™ bereits auf der großen Leinwand verfolgt. Aufgrund der hohen Nachfrage erweitert Cineplexx sein Public-Viewing-Angebot für die K.-o.-Phase.

Jetzt an zwölf Standorten in Österreich

Neben den bisherigen Austragungsorten im Donau Zentrum Wien, Village Cinema Wien Mitte, Annenhof Kino Graz, Cineplexx Linz und Cineplexx Salzburg werden die Spiele künftig auch in sieben weiteren Kinos übertragen. Neu mit dabei sind die Standorte Wienerberg, Wiener Neustadt, Mattersburg, Villach, Wörgl, Innsbruck und Hohenems. „Das bevorstehende Spiel Österreich gegen Spanien sorgt für enorme Begeisterung bei den Fußballfans. Zu sehen, wie hunderte Menschen gemeinsam mitfiebern, jubeln und unvergessliche Fußballmomente erleben, ist auch für uns als Veranstalter jedes Mal aufs Neue etwas Besonderes. Genau dieses Gemeinschaftsgefühl macht Public Viewings im Kino so einzigartig“, sagt Florian Vorraber, Head of Marketing & Sales bei Cineplexx. Gezeigt werden neben dem Sechzehntelfinale Österreich gegen Spanien am 2. Juli auch beide Halbfinalspiele am 14. und 15. Juli. Den Abschluss bildet das Finale am 19. Juli, jeweils um 21 Uhr auf der großen Kinoleinwand.