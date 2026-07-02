Hantavirus-Ausbruch: WHO gibt Entwarnung

In Argentinien begann eine Kreuzfahrt des Schiffes „Hondius“, darauf befanden sich circa 150 Menschen aus rund 23 Ländern. Mehrere haben sich angesteckt. Aufgrund des Ausbruchs des Virus legte das Schiff im Hafen von Tenereffa an. Die Betroffenen wurden unter strengen Sicherheitsvorkehrungen in ihre Heimatländer verbracht. Auch in Österreich gab es eine Kontaktperson – wir haben berichtet.

Hantavirus brach auf Kreuzfahrtschiff aus

Seit dem Ausbruch habe man über 650 Kontaktpersonen in rund 30 Ländern identifiziert, diese wurden auch beobachtet. Unter den Infizierten gab es drei Todesfälle zu beklagen. Seit dem 9. Mai mussten in Österreich neben bestätigten Erkrankungen und Todesfällen auch Verdachtsfälle von Mensch zu Mensch übertragbaren Hantavirus-Infektionen gemeldet werden. In Österreich gab es allerdings bislang keinen bestätigten Hantavirus-Fall.

Letzte Kontaktperson negativ getestet

Nun heißt es vonseiten der WHO, dass seit dem 25. Mai keine neuen Fälle im Zusammenhang mit dem Schiff „Hondius“ aufgetreten seien. Am heutigen Donnerstag, dem 2. Juni 2026, sei überdies die letzte Kontaktperson negativ auf das Virus getestet worden. Dennoch bleibe die WHO weiterhin an der Erforschung des Hantavirus dran und koordiniert dazu die internationale Studie.