Neue „Kommissar Rex“-Folgen: Verbrecherjagd auf vier Pfoten geht in die nächste Runde
Nach dem erfolgreichen TV-Comeback geht „Kommissar Rex“ in die nächste Runde. Aufgrund der starken Quoten werden weitere Folgen mit Maximilian Brückner gedreht.
Bis zu 883.000 Zuseherinnen und Zuseher waren im Frühjahr 2026 beim Krimi-TV-Comeback des Jahres mit dabei. Nun ist es fix: Die legendäre Verbrecherjagd auf vier Pfoten geht in die nächste Runde, wenn voraussichtlich Herbst 2026 / Frühjahr 2027 in Wien und Umgebung die Dreharbeiten zu weiteren neuen „Kommissar Rex“-Fällen starten. Vor der Kamera der ORF/SAT.1-Kult-Krimireihe steht auch diesmal wieder das Team um Maximilian Brückner als Kommissar Max Steiner.
Jetzt fix: Neue „Kommissar Rex“-Folgen werden gedreht
ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz sagt dazu: „Wiener Charme, moderne Krimispannung, ein Top-Team vor und hinter der Kamera und ein vierbeiniger Hauptdarsteller: Der Erfolg der neuen Fälle hat bewiesen, dass ‚Kommissar Rex‘ auch heute ein Publikumsmagnet ist. Umso mehr freue ich mich, dass wir die Zusammenarbeit mit SAT.1 fortsetzen und dieser TV-Hit als eines unserer Paradebeispiele für beste Unterhaltung für die ganze Familie in die nächste Runde geht.“ „Kommissar Rex“ ist eine Produktion von MR-Film in Koproduktion mit ORF und SAT. 1 im Weltvertrieb der Beta Film, gefördert von FISAplus, Fernsehfonds Austria und Land Niederösterreich.