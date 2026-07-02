Spezialtaucher finden Bombe bei beliebtem italienischen Badeort

Immer wieder tauchen Kriegsrelikte auf – wie auch gestern in Cavallino einen beliebten adriatischen Badeort. An einem Wrack machten Spezialtaucher einen besonderen Fund. Es handelte sich nur um einen Routineeinsatz, doch dann entdeckten sie mutmaßliche Kriegsmunition – und das in 23 Metern Tiefe.

Kriegsrelikt an der Adria gefunden

Wie das Jesolo Magazin berichtet, kontrollierten die Behörden an diesem Tag den Meeresboden. Als sie an dem Wrack „Quintino Sella“ vorbeikamen, stießen sie auf das Objekt, welches für sie sofort verdächtig erschien. Es deute klar auf ein Geschoss des Marineartillerie hin, heißt es weiter.

Spezialkräfte vor Ort

Umgehend wurden die zuständigen Seebehörden verständigt, da auch nach langer Zeit eine Gefahr von solchen Objekten ausgehen könne. Der Bereich wurde abgesperrt und Sicherheitsmaßnahmen umgesetzt. Auch rückte der Unterwasser-Entschärfungsdienst an, infolgedessen wurde das Relikt geborgen. Es war rund einen halben Meter lang und soll auch tatsächlich von dem Wrack stammen, welches ein italienischer „Zerstörer“ war. Das Schiff sank 1943.