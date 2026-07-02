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Das Bild auf 5min.at zeigt eine schockierte Frau beim Online-Shopping.
TEMU ruft aktuell ein Schnellladegerät zurück.
Österreich
02/07/2026
Stromschlaggefahr

Stromschlaggefahr: TEMU ruft dieses Elektronikprodukt zurück

Die Online-Verkaufsplattform Temu hat einen dringenden Rückruf für ein beliebtes Elektronikprodukt gestartet. Betroffen ist ein Schnellladegerät, das unter dem Namen der bekannten Marke Samsung vertrieben wurde.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(173 Wörter)
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Konkret geht es um das Modell „Samsung EP-TA200 Fast Charger mit 15 W Power“, das vom externen Verkäufer „Smart-Tech24“ auf der Plattform angeboten wurde. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) warnt nun offiziell vor der Nutzung des Geräts, da gravierende Sicherheitsmängel vorliegen.

Produktrückruf von Schnelladegerät

Das Produkt birgt ein Risiko für Stromschläge. Es bietet weder Benutzern noch Haustieren ausreichenden Schutz vor Verletzungen oder Schäden, die durch direkten oder indirekten Kontakt entstehen können, heißt es in der Rückruf-Meldung.

Produktrückruf bei TEMU: Schnelladegerät

  • Produkt: Schnellladegerät
  • Verkaufsplattform: Temu
  • Bezeichnung: Samsung EP-TA200 Fast Charger with 15 W Power | Mobile Phone Charger | Compact USB-A Power Adapter for Smartphone And Tablet | Black & White
  • Marke: SAMSUNG 
  • Verkäufer: Smart-Tech24 
  • Identifikationsnummer: EP-TA200
  • Produkt-ID: 604056193969951

Hier findest du noch weitere Informationen zu dem Produktrückruf.

Rückruf bei TEMU: Das sollten betroffene Kunden jetzt tun

Verbraucher, die dieses Ladegerät (Produkt-ID: 604056193969951) besitzen, werden aufgefordert, die Verwendung unverzüglich einzustellen. Das Gerät sollte aus Sicherheitsgründen nicht mehr an das Stromnetz angeschlossen und sicher entsorgt werden. Wer den Ladestecker an Freunde oder Bekannte verschenkt oder weiterverkauft hat, sollte diese Personen umgehend über die bestehende Gefahr informieren. Betroffene Kunden können über das Support-Center auf der Webseite von TEMU eine Rückerstattung des Kaufpreises beantragen.

das Bild auf 5min.at zeigt ein Ladegerät.
©Temu
Dieses Schnellladegerät wird aktuell bei TEMU zurückgerufen.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.07.2026 um 18:17 Uhr aktualisiert
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