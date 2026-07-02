Stromschlaggefahr: TEMU ruft dieses Elektronikprodukt zurück
Die Online-Verkaufsplattform Temu hat einen dringenden Rückruf für ein beliebtes Elektronikprodukt gestartet. Betroffen ist ein Schnellladegerät, das unter dem Namen der bekannten Marke Samsung vertrieben wurde.
Konkret geht es um das Modell „Samsung EP-TA200 Fast Charger mit 15 W Power“, das vom externen Verkäufer „Smart-Tech24“ auf der Plattform angeboten wurde. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) warnt nun offiziell vor der Nutzung des Geräts, da gravierende Sicherheitsmängel vorliegen.
Produktrückruf von Schnelladegerät
Das Produkt birgt ein Risiko für Stromschläge. Es bietet weder Benutzern noch Haustieren ausreichenden Schutz vor Verletzungen oder Schäden, die durch direkten oder indirekten Kontakt entstehen können, heißt es in der Rückruf-Meldung.
Produktrückruf bei TEMU: Schnelladegerät
- Produkt: Schnellladegerät
- Verkaufsplattform: Temu
- Bezeichnung: Samsung EP-TA200 Fast Charger with 15 W Power | Mobile Phone Charger | Compact USB-A Power Adapter for Smartphone And Tablet | Black & White
- Marke: SAMSUNG
- Verkäufer: Smart-Tech24
- Identifikationsnummer: EP-TA200
- Produkt-ID: 604056193969951
Hier findest du noch weitere Informationen zu dem Produktrückruf.
Rückruf bei TEMU: Das sollten betroffene Kunden jetzt tun
Verbraucher, die dieses Ladegerät (Produkt-ID: 604056193969951) besitzen, werden aufgefordert, die Verwendung unverzüglich einzustellen. Das Gerät sollte aus Sicherheitsgründen nicht mehr an das Stromnetz angeschlossen und sicher entsorgt werden. Wer den Ladestecker an Freunde oder Bekannte verschenkt oder weiterverkauft hat, sollte diese Personen umgehend über die bestehende Gefahr informieren. Betroffene Kunden können über das Support-Center auf der Webseite von TEMU eine Rückerstattung des Kaufpreises beantragen.