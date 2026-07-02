AK-Bilanz: Handy reparieren wird leichter, Staubsauger landet eher im Müll

Ob sich die Reparatur eines defekten Elektrogeräts wirtschaftlich lohnt, hängt derzeit stark von der Produktklasse ab. Die neuen EU-Vorgaben für Smartphones zeigen Wirkung, doch anders sieht es bei Haushaltsgeräten aus.

Ein internationaler Marktcheck der Arbeiterkammer (AK), europäischer Konsumentenorganisationen und des Dachverbandes BEUC zeigt, dass die neuen EU-Vorgaben bei Smartphones bereits Wirkung zeigen. Seit 2025 sind Handyhersteller verpflichtet, Ersatzteile und Reparaturanleitungen bereitzustellen sowie einen Reparaturscore auszuweisen. Bei anderen Haushaltsgeräten, wie etwa akkubetriebenen Staubsaugern, fehlen solche verbindlichen Regeln zur Nachhaltigkeit bislang jedoch weitgehend, heißt es. Hier sieht die AK Nachholbedarf. Die AK verlangt strengere Regeln auch für andere Produkte und einen Preisdeckel für Ersatzteile.

Österreich: Neue Regeln für Smartphones seit 2025

Seit der Überarbeitung der EU-Ökodesign-Verordnung im Jahr 2024 können deutlich mehr Produkte auf Nachhaltigkeit und Reparierbarkeit verpflichtet werden, teilt die AK weiter mit. Für Smartphones gelten seit 2025 neue Regeln: Hersteller müssen unter anderem Ersatzteile für einen bestimmten Zeitraum bereitstellen, Reparaturinformationen liefern und einen Reparaturscore aufweisen. Für andere Produkte, etwa Staubsauger gibt es nur energieeffiziente Vorgaben, aber keine Maßnahmen für Reparaturen und Ersatzteile. Gemeinsam mit anderen europäischen Konsumentenorganisationen haben AK und BEUC einen Marktcheck in ausgewählten Ländern – etwa Österreich, Frankreich und Spanien – im Jänner 2026 durchgeführt. Erhoben wurden Preise, Verfügbarkeit und voraussichtliche Lieferzeit von Ersatzteilen sowie Reparaturinfos.

Nachholbedarf bei Staubsaugern

Ein deutlich anderes Bild zeige sich bei den untersuchten Staubsaugern, für die es aktuell lediglich Energieeffizienzvorgaben gibt. Informationen zu Reparaturen waren hier oft oberflächlich gehalten und schwer auffindbar, heißt es weiter. Zudem müssen Verbraucher bei den Ersatzteilen teilweise mit Lieferzeiten von mehreren Wochen rechnen. Da gesetzliche Preisobergrenzen oder Bereitstellungspflichten fehlen, ist das finanzielle Risiko für Konsumenten hoch: Allein für die Überprüfung eines defekten Staubsaugers durch einen Fachbetrieb wurden im Check bis zu 27 Prozent des Kaufpreises fällig, heißt es.

AK fordert rasche Ausweitung der Ökodesign-Verordnung

Aufgrund der erhobenen Daten fordert die AK eine rasche Ausweitung der Ökodesign-Verordnung auf weitere Produktgruppen, darunter Staubsauger und Fernsehgeräte. Neben leicht zugänglichen und einheitlichen Reparaturanleitungen auf den Herstellerwebseiten plädiert die Organisation für einen Preisdeckel bei Ersatzteilen, um Reparaturen wirtschaftlich attraktiver zu machen. Um die Einhaltung der bestehenden Smartphone-Regeln zu garantieren, fordert die AK zudem engmaschigere Kontrollen und strengere Sanktionen durch die Marktüberwachungsbehörden.