Kaltfront bringt Regen und Abkühlung nach Österreich

Eine schwache Kaltfront aus dem Nordwesten sorgt am Freitag vor allem im Norden und Osten für Regen. Während es am Alpenrand länger nass bleibt, darf sich der Süden über viel Sonne freuen.

Eine schwache Kaltfront aus dem Nordwesten bringt am Vormittag in den Landesteilen nördlich des Alpenhauptkammes sowie im Norden und Osten zunächst neben sonnigen Abschnitten auch einige dichtere Wolken, teilen die Wetterexperten der Geosphere Austria mit. Sie sorgen vereinzelt für Regenschauer, am nördlichen Alpenrand regnet es zwischen dem Bodensee und dem Mostviertel auch länger anhaltend. Ab Mittag lässt hier der Niederschlag aber nach und die Wolken lockern mehr und mehr auf, wird betont.

Freundlicheres Wetter im Süden

Deutlich freundlicher ist es hingegen im Süden und Südosten. Hier ist lediglich in der Steiermark um die Mittagszeit mit einzelnen Regenschauern zu rechnen, heißt es weiter. „Die vorherrschende Windrichtung ist West bis Nord. Aus dieser weht der Wind mäßig, im Bergland auch lebhaft. Die Frühtemperaturen 12 bis 20 Grad. Mit 22 bis 30 Grad sind die Tageshöchsttemperaturen erreicht. Am wärmsten ist es im Südosten“, so vonseiten der Meteorologen abschließend.