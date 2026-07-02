Vor WM-Match gegen Spanien: Alaba und Arnautovic machen klare Ansage

Vor dem WM-Duell mit Spanien schicken David Alaba und Marko Arnautovic eine klare Botschaft an die Fans: Das ÖFB-Team will alles geben, damit die Reise bei der WM weitergeht.

Die Spannung vor dem WM-Sechzehntelfinale zwischen Österreich und Spanien steigt. Wenige Stunden vor dem Anpfiff haben sich David Alaba und Marko Arnautovic mit einer kämpferischen Botschaft an die Fans gewandt.

Alaba und Arnautovic senden Kampfansage vor Spanien-Duell

In einem auf Instagram veröffentlichten Video reagieren die beiden ÖFB-Stars auf die motivierenden Worte von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der dem Nationalteam viel Erfolg wünschte und die Spieler mit einem „Gemma Burschen!“ anfeuerte. Marko Arnautovic betont, dass die Mannschaft alles daransetzen werde, gegen den amtierenden Europameister ein gutes Ergebnis zu erzielen. Auch Kapitän David Alaba zeigt sich entschlossen und verspricht gemeinsam mit dem Team vollen Einsatz.

Mit einem Erfolg gegen Spanien würde Österreich den Einzug ins WM-Achtelfinale schaffen. Dass diese Aufgabe alles andere als einfach wird, ist den Spielern bewusst. Dennoch zeigt sich das ÖFB-Team zuversichtlich und will auf dem Platz alles investieren, um die Reise bei der Weltmeisterschaft fortzusetzen.