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Foto auf 5min.at zeigt das ÖFB Team.
Die Aufstellungen stehen fest.
Österreich/USA
02/07/2026
Startelf

Aufstellung ist da: Mit dieser Elf startet Österreich gegen Spanien

In weniger als einer Stunde trifft Österreich bei der WM 2026 auf Spanien. Beide Teams starten mit fast unveränderten Aufstellungen, wir wissen bereits, wer von Anfang an spielen darf.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(59 Wörter)
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Die Spannung steigt und in bereits einer Stunde ertönt der Anpfiff: Österreich trifft im Sechzehntelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 auf Spanien. Mittlerweile haben die beiden Coaches ihre Startaufstellungen bekannt gegeben. Auf beiden Seiten zeigt sich eine ähnliche Besatzung wie schon im letzten Spiel, nur minimal wurden die Teams adaptiert.

Aufstellung Österreich

  • Tor: A. Schlager
  • Verteidigung: Alaba -Danso – Posch – Laimer
  • Mittelfeld: X. Schlager – Seiwald – Sabitzer – Wanner – Schmid
  • Angriff: Gregoritsch

 

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.07.2026 um 19:45 Uhr aktualisiert
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