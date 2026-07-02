Aufstellung ist da: Mit dieser Elf startet Österreich gegen Spanien

In weniger als einer Stunde trifft Österreich bei der WM 2026 auf Spanien. Beide Teams starten mit fast unveränderten Aufstellungen, wir wissen bereits, wer von Anfang an spielen darf.

Die Spannung steigt und in bereits einer Stunde ertönt der Anpfiff: Österreich trifft im Sechzehntelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 auf Spanien. Mittlerweile haben die beiden Coaches ihre Startaufstellungen bekannt gegeben. Auf beiden Seiten zeigt sich eine ähnliche Besatzung wie schon im letzten Spiel, nur minimal wurden die Teams adaptiert.

Aufstellung Österreich Tor: A. Schlager

A. Schlager Verteidigung: Alaba -Danso – Posch – Laimer

Mittelfeld: X. Schlager – Seiwald – Sabitzer – Wanner – Schmid

X. Schlager – Seiwald – Sabitzer – Wanner – Schmid Angriff: Gregoritsch

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.07.2026 um 19:45 Uhr aktualisiert