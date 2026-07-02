Auf Millionen-Insolvenz folgt Schließung: Paletten-Händler in Konkurs

Wie der AKV und der KSV1870 vor etwas über einer Woche bekannt gaben, wurde über das Vermögen der "Allpaletty GmbH" mit Sitz in Hard (Vorarlberg) ein Konkursverfahren eröffnet. Zunächst war nicht klar, wie es weitergehen würde.

Bei der „Allpaletty GmbH“ handelt es sich um einen bekannten Paletten-Händler. Die Tätigkeit umfasst damit insbesondere logistische Dienstleistungen im Zusammenhang mit Holzpaletten. Der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) und der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) informierten am 24. Juni 2026 über die Eröffnung des Konkursverfahrens am Landesgericht Feldkirch. Vorerst war es noch nicht klar, wie es mit dem Unternehmen weitergehen würde.

Insolvenzgründe

Die Gründe für das Abgleiten in die nunmehrige Insolvenz führt die Insolvenzschuldnerin auf wirtschaftliche Schwierigkeiten und daraus resultierende Liquiditätsprobleme zurück, die letztlich zur Zahlungsunfähigkeit führten, heißt es. Gemäß den vorliegenden Unterlagen sind vom gegenständlichen Verfahren 85 Gläubiger betroffen. Aus einem Vermögensverzeichnis ergeben sich Gesamtverbindlichkeiten in Höhe von rund 1,49 Millionen Euro. „Zu den Vermögenswerten ist festzuhalten, dass die Insolvenzschuldnerin über Forderungen, bewegliches Anlage- und Umlaufvermögen sowie Liegenschaftsvermögen verfügt, welches nach ersten Informationen pfandrechtlich belastet ist. Die tatsächliche Werthaltigkeit dieser Vermögenswerte wird im Zuge des Insolvenzverfahrens noch zu prüfen sein“, hieß es in der Meldung vom AKV vergangene Woche.

Landesgericht ordnet Schließung an

Zu diesem Zeitpunkt war die weitere Entwicklung des Unternehmens noch unklar. Es war zu prüfen, ob eine Unternehmensfortführung möglich sei und ob ein Sanierungsplan eingebracht werden könne. Wie es nun in einem Bericht des ORF heißt, hat das Landesgericht die Schließung angeordnet, das habe die Wirtschaftspresseagentur (wpa) mit Verweis auf die Insolvenzdatei mitgeteilt. Wie viel Geld die Gläubiger bekommen werden, sei noch nicht bekannt. Laut wpa stehe der Standort in Hard nicht zum Verkauf, das Grundstück gehört seit dem Jahr 2021 einem Vorarlberger Unternehmer (Firmengruppe ALPLA), dieser habe das Gebäude an Allpaletty vermietet, heißt es.

Mehr über das Unternehmen

Das Unternehmen bestand seit dem Jahr 2009 und ließ sich 2014 am Standort bei der Rheinbrücke nieder. Im Jahr 2017 kam es Berichten zufolge zur Gründung des Unternehmens „Allpaletty Ukraine LLC“ in der West-Ukraine. Die Eigentümer sollen mehrheitlich Vorarlberger sein. Laut ORF werde der über 88-prozentige Anteil der Mehrheitseigentümer über die AP Paletten GmbH in Lustenau gehalten. Allpaletty Ukraine sei aber von der Insolvenz von Allpaletty in Hard nicht betroffen. Es gäbe seit fast zehn Jahren keine geschäftliche oder andere Verbindung zwischen den beiden, heißt es abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.07.2026 um 19:54 Uhr aktualisiert