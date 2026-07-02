Liveticker – Fußball-WM: Spanien führt mit 1:0 gegen Österreich

Am Donnerstag, 2. Juli 2026, steht Österreich im Sechzehntelfinale der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft gegen Europameister Spanien vor einer schwierigen Aufgabe. Hier bei uns im Liveticker bleibt ihr immer am Laufenden.

Österreich trifft im WM-Sechzehntelfinale in Los Angeles auf Spanien. Obwohl die ÖFB-Auswahl als klarer Außenseiter in die Partie gegen den amtierenden Europameister geht, rechnet man sich Chancen aus, da die Spanier im Turnierverlauf noch nicht in absoluter Bestform agierten. Während sich Spanien nach einem holprigen Start den Gruppensieg sicherte, glich Österreichs Weg einer Achterbahnfahrt: Nach einem Sieg gegen Jordanien und einer Pleite gegen Argentinien rettete Saša Kalajdžić dem Team erst in letzter Minute ein 3:3 gegen Algerien und damit den Aufstieg. Wir tickern für euch hier live das gesamte Spiel, bei uns bleibt ihr also am Laufenden über alles, was im Spiel so passiert.

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Spiel im Liveticker 02.07.2026 22:27 Nico Deutscher (61‘) Kalajdzic! Riesenchance! 02.07.2026 22:24 Nico Deutscher (60‘) Doppelwechsel Eine Stunde ist gespielt und Österreich tauscht doppelt. Arnautović und Kalajdžić kommen in die Begegnung. 02.07.2026 22:20 Nico Deutscher (57‘) Gregoritsch kommt nicht ran Super Ball von Laimer in die Spitze auf Gregoritsch! Der kommt gut, aber Unai Simón riecht das, er kommt aus dem Kasten und hat das Spielgerät sicher. 02.07.2026 22:18 Nico Deutscher (52‘) Distanzschuss 02.07.2026 22:11 Nico Deutscher (48‘) Spanien bleibt ballsicher Bisher zeigen sich die Spanier wieder besser und holen bereits einen Eckball raus. 02.07.2026 22:06 Nico Deutscher (46‘) Anpfiff und erste Wechsel Der Ball rollt wieder und Chukwuemeka sowie Grillitsch kommen für Österreich aufs Feld. 02.07.2026 21:54 Nico Deutscher Pausenfazit Pause in dieser packenden Partie. Österreich liegt knapp gegen Spanien im Hintertreffen. Das ÖFB-Team startete stark in die ersten 15 Minuten, doch danach übernahm der Europameister zunehmend die Kontrolle und belohnte sich kurz vor dem Pausenpfiff mit dem 1:0. Für Durchgang zwei ist hier aber noch absolut alles drin. 02.07.2026 21:51 Nico Deutscher (45+2‘) An die Latte! Und der Freistoß kracht an die Latte! Was für ein Strahl! Doch damit nicht genug: Den Nachschuss von Yamal pariert Schlager mit einem sensationellen Reflex! 02.07.2026 21:50 Nico Deutscher (45‘) Freistoß und Nachspielzeit Noch ein Freistoß für Spanien und die offizielle Nachspielzeit läuft: Vier Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. 02.07.2026 21:42 Nico Deutscher (42‘) Mehr Ballbesitz für Spanien Nach dem Führungstreffer der Spanier verlagert sich das Spiel immer mehr zugunsten des Europameisters. Spanien übernimmt jetzt komplett die Kontrolle. Mehr laden

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.07.2026 um 22:25 Uhr aktualisiert