Fußball-WM – Endstand: Österreich scheidet gegen Spanien aus

Bei der FIFA Fußball Weltmeisterschaft hat Österreich am heutigen Donnerstag, 2. Juli 2026 (mitteleuropäische Zeit) das Sechzehntelfinale gespielt. Gegner war Spanien. Wir wissen, wie es ausgegangen ist.

Am Donnerstag um 21 Uhr trat Österreichs Fußballnationalmannschaft im WM-Sechzehntelfinale in Los Angeles gegen Spanien an. Obwohl die ÖFB-Auswahl als klarer Außenseiter in die Begegnung ging, rechnete man sich durchaus Chancen aus. Wie ist das Spiel nun aber ausgegangen? Den Liveticker mit den wichtigsten Szenen des Spiels könnt ihr übrigens hier nachlesen: Liveticker – Fußball-WM: Spanien gewinnt mit 3:0 gegen Österreich

Die Torschützen des Spiels Österreich gegen Spanien 1:0 für Spanien: 36‘ Mikel Oyarzabal

2:0 für Spanien: 66‘ Pedro Porro

3:0 für Spanien: 89‘ Mikel Oyarzabal

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Österreich geriet unter die Räder

Vom Anpfiff weg machten beide Teams viel Tempo. Während Lamine Yamal bereits nach wenigen Sekunden den österreichischen Keeper Alexander Schlager prüfte, verbuchte Österreich im Gegenzug erste gefährliche Aktionen. Nach einer kurzen Trinkpause übernahm Spanien jedoch endgültig die Kontrolle und schnürte die ÖFB-Auswahl tief in der eigenen Hälfte ein. In der 36. Minute war es dann soweit: Nach einer Hereingabe von Cucurella vollstreckte Oyarzabal eiskalt zum 1:0 für Spanien. In der Schlussphase der ersten Hälfte geriet Österreich komplett unter die Räder, verlor im Spielaufbau leichtfertig die Bälle und kam kaum noch zu Entlastungsangriffen. Dass es zur Pause beim knappen Rückstand blieb, war einzig Schlussmann Alexander Schlager zu verdanken. Der Torhüter parierte mehrfach glänzend und verhinderte tief in der Nachspielzeit mit einem spektakulären Doppelreflex gegen die Latte und den Nachschuss von Yamal einen höheren Rückstand.

Zweite Hälfte bringt Wechsel, aber keine Wende

Österreich reagierte zur Pause mit einem Wechsel, die Zuordnungsprobleme blieben jedoch bestehen. Die ÖFB-Auswahl schaffte es in dieser Phase kaum, den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Teamchef Rangnick setzte kurz darauf alles auf eine Karte: In der 60. Minute kamen mit Kalajdžić und Arnautovic zwei frische Stürmer. Der Wechsel zeigte sofort Wirkung, als Kalajdžić seinen ersten Ballkontakt per Kopf nur knapp über das Tor setzte. Mitten in diese kleine Drangphase hinein folgte jedoch der nächste Rückschlag: Österreich war erneut nicht konsequent genug, sodass Pedro Porro nach einer Flanke von Alex Baena völlig frei zum 2:0 einköpfen konnte.

Das bittere Aus in der Schlussphase

Nach der Trinkpause brachte Spanien frische Kräfte, doch Österreich gab sich noch nicht geschlagen. Zunächst verfehlte Chukwuemeka nach einer sensationellen Kombination das Tor, kurz darauf setzte Posch eine Flanke per Kopf ebenfalls daneben. Das eröffnete Spanien Räume: Alaba musste nach einem Schuss von Yamal in höchster Not auf der Linie retten. In der 89. Minute gab es dann den Endstand, Mikel Oyarzabal traf erneut und sorgte für das 3:0 nach einer weiteren flachen Hereingabe. Nach der Nachspielzeit war das bittere Aus schließlich besiegelt – Österreich unterlag Spanien mit 3:0 und verabschiedete sich im Sechzehntelfinale aus dem Turnier.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.07.2026 um 23:18 Uhr aktualisiert