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Österreich trifft auf Spanien.
Österreich/USA
02/07/2026
WM-Kracher

Liveticker – Fußball-WM: Spanien gewinnt mit 3:0 gegen Österreich

Am Donnerstag, 2. Juli 2026, steht Österreich im Sechzehntelfinale der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft gegen Europameister Spanien vor einer schwierigen Aufgabe. Hier bei uns im Liveticker bleibt ihr immer am Laufenden.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(116 Wörter)
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Österreich trifft im WM-Sechzehntelfinale in Los Angeles auf Spanien. Obwohl die ÖFB-Auswahl als klarer Außenseiter in die Partie gegen den amtierenden Europameister geht, rechnet man sich Chancen aus, da die Spanier im Turnierverlauf noch nicht in absoluter Bestform agierten. Während sich Spanien nach einem holprigen Start den Gruppensieg sicherte, glich Österreichs Weg einer Achterbahnfahrt: Nach einem Sieg gegen Jordanien und einer Pleite gegen Argentinien rettete Saša Kalajdžić dem Team erst in letzter Minute ein 3:3 gegen Algerien und damit den Aufstieg. Wir tickern für euch hier live das gesamte Spiel, bei uns bleibt ihr also am Laufenden über alles, was im Spiel so passiert.

Foto auf 5min.at zeigt das ÖFB Team.
©5 Minuten

Spiel im Liveticker

02.07.2026 23:00 Nico Deutscher

Abpfiff

Schluss, aus! Österreich unterliegt mit 3:0 gegen Spanien. Das WM-Märchen in Amerika ist somit beendet.

02.07.2026 22:57 Nico Deutscher

(90‘+1) Nachspielzeit

Sechs Minuten werden noch nachgespielt.

02.07.2026 22:53 Nico Deutscher

(89‘) TOOOR! 3:0 für Spanien!

Tor! Deckel drauf! Oyarzabal sorgt für das 3:0 nach einer weiteren flachen Hereingabe.

02.07.2026 22:50 Nico Deutscher

(85‘) Riesentat von Alaba!

Alaba rettet auf der Linie! Wieder war es Lamine Yamal, Alaba steht aber goldrichtig auf der Linie.

02.07.2026 22:45 Nico Deutscher

(82‘) Karte und Kopfballchance

Posch kommt mit dem Kopf ran und haut den Ball über das Tor, in einer weiteren Szene kurz danach sieht er die Gelbe Karte.

02.07.2026 22:42 Nico Deutscher

(78‘) Bereits 20 Schüsse

Nächste Chance der Spanier, mittlerweile ist es der 20. Schuss des amtierenden Europameisters.

02.07.2026 22:38 Nico Deutscher

(75‘) Wie stehen die Chancen?

15 Minuten sind noch zu spielen, was geht noch? Aktuell kommt das ÖFB-Team wieder mehr vor den Kasten der Spanier.

02.07.2026 22:33 Nico Deutscher

(70‘) Zweite Hydration Break

Während es die zweite Trinkpause gibt, wechselt Spanien.

02.07.2026 22:30 Nico Deutscher

(66‘) TOOOR! 2:0 für Spanien!

Tor! Baena zieht in die Mitte und findet dort Porro, welcher verwertet! 2:0 für Spanien!

02.07.2026 22:27 Nico Deutscher

(61‘) Kalajdzic! Riesenchance!

Flanke und Kalajdžić kommt mit dem Kopf ran! Drüber! Das war die beste Aktion der Österreicher bisher! Geht etwas über das neue Stürmerduo?

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