Liveticker – Fußball-WM: Spanien gewinnt mit 3:0 gegen Österreich

Am Donnerstag, 2. Juli 2026, steht Österreich im Sechzehntelfinale der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft gegen Europameister Spanien vor einer schwierigen Aufgabe. Hier bei uns im Liveticker bleibt ihr immer am Laufenden.

Österreich trifft im WM-Sechzehntelfinale in Los Angeles auf Spanien. Obwohl die ÖFB-Auswahl als klarer Außenseiter in die Partie gegen den amtierenden Europameister geht, rechnet man sich Chancen aus, da die Spanier im Turnierverlauf noch nicht in absoluter Bestform agierten. Während sich Spanien nach einem holprigen Start den Gruppensieg sicherte, glich Österreichs Weg einer Achterbahnfahrt: Nach einem Sieg gegen Jordanien und einer Pleite gegen Argentinien rettete Saša Kalajdžić dem Team erst in letzter Minute ein 3:3 gegen Algerien und damit den Aufstieg. Wir tickern für euch hier live das gesamte Spiel, bei uns bleibt ihr also am Laufenden über alles, was im Spiel so passiert.

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