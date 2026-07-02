Liveticker – Fußball-WM: Spanien gewinnt mit 3:0 gegen Österreich
Am Donnerstag, 2. Juli 2026, steht Österreich im Sechzehntelfinale der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft gegen Europameister Spanien vor einer schwierigen Aufgabe. Hier bei uns im Liveticker bleibt ihr immer am Laufenden.
Österreich trifft im WM-Sechzehntelfinale in Los Angeles auf Spanien. Obwohl die ÖFB-Auswahl als klarer Außenseiter in die Partie gegen den amtierenden Europameister geht, rechnet man sich Chancen aus, da die Spanier im Turnierverlauf noch nicht in absoluter Bestform agierten. Während sich Spanien nach einem holprigen Start den Gruppensieg sicherte, glich Österreichs Weg einer Achterbahnfahrt: Nach einem Sieg gegen Jordanien und einer Pleite gegen Argentinien rettete Saša Kalajdžić dem Team erst in letzter Minute ein 3:3 gegen Algerien und damit den Aufstieg. Wir tickern für euch hier live das gesamte Spiel, bei uns bleibt ihr also am Laufenden über alles, was im Spiel so passiert.
Spiel im Liveticker
Abpfiff
Schluss, aus! Österreich unterliegt mit 3:0 gegen Spanien. Das WM-Märchen in Amerika ist somit beendet.
(90‘+1) Nachspielzeit
Sechs Minuten werden noch nachgespielt.
(89‘) TOOOR! 3:0 für Spanien!
Tor! Deckel drauf! Oyarzabal sorgt für das 3:0 nach einer weiteren flachen Hereingabe.
(85‘) Riesentat von Alaba!
Alaba rettet auf der Linie! Wieder war es Lamine Yamal, Alaba steht aber goldrichtig auf der Linie.
(82‘) Karte und Kopfballchance
Posch kommt mit dem Kopf ran und haut den Ball über das Tor, in einer weiteren Szene kurz danach sieht er die Gelbe Karte.
(78‘) Bereits 20 Schüsse
Nächste Chance der Spanier, mittlerweile ist es der 20. Schuss des amtierenden Europameisters.
(75‘) Wie stehen die Chancen?
15 Minuten sind noch zu spielen, was geht noch? Aktuell kommt das ÖFB-Team wieder mehr vor den Kasten der Spanier.
(70‘) Zweite Hydration Break
Während es die zweite Trinkpause gibt, wechselt Spanien.
(66‘) TOOOR! 2:0 für Spanien!
Tor! Baena zieht in die Mitte und findet dort Porro, welcher verwertet! 2:0 für Spanien!
(61‘) Kalajdzic! Riesenchance!
Flanke und Kalajdžić kommt mit dem Kopf ran! Drüber! Das war die beste Aktion der Österreicher bisher! Geht etwas über das neue Stürmerduo?