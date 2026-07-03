Stimmen zum Spiel: Das sagen die ÖFB-Spieler zum Aus gegen Spanien

Nach dem bitteren 3:0-WM-Aus der ÖFB-Auswahl gegen Spanien im Sechzehntelfinale von Los Angeles haben wir die wichtigsten Stimmen und Reaktionen der enttäuschten Profis aus dem ServusTV-Interview.

Österreichs Fußballnationalmannschaft ist im WM-Sechzehntelfinale in Los Angeles nach einer 3:0-Niederlage gegen Spanien aus dem Turnier ausgeschieden. Obwohl die ÖFB-Auswahl mutig startete, übernahm Spanien nach einer Trinkpause die Kontrolle und ging in der 36. Minute durch Mikel Oyarzabal verdient in Führung, dank starker Paraden von Torhüter Alexander Schlager blieb es zur Pause beim 1:0. Auch in der zweiten Hälfte brachten die offensiven Wechsel von Teamchef Ralf Rangnick nicht die Wende: Mitten in eine kurze österreichische Drangphase hinein köpfte Pedro Porro in der 66. Minute völlig frei zum 2:0 ein. Kurz vor dem Abpfiff besiegelte Oyarzabal mit seinem zweiten Treffer des Abends nach einer flachen Hereingabe den bitteren 3:0-Endstand, der das WM-Aus für die österreichische Mannschaft bedeutete.

ÖFB-Profis im Interview

Gleich mehrere Akteure der Begegnung gaben ihre Meinung zum Sechzehntelfinale ab: Wir haben die besten Stimmen zum Spiel der ÖFB-Profis aus dem ServusTV-Interview für dich zusammengefasst.

Marcel Sabitzer, Mittelfeldspieler „Overall muss man sagen, sie waren besser als wir und sind verdienter Sieger. Deshalb Glückwunsch erstmal an Spanien. Ich denke, wir hatten die ersten 20 Minuten bis zur Pause einen ganz guten Start, ganz gute Momente. […] Wir sind einfach nur enttäuscht, weil es unser Ziel war, weiterzukommen. Daran sind wir leider gescheitert und das müssen wir auch anerkennen.“

Marko Arnautovic, Angreifer „Wir haben es versucht, Spanien ist eine überragende Mannschaft, ein überragender Gegner. Leider hat es nicht geklappt. Aber trotzdem können wir stolz drauf sein, was wir getan haben. Die Enttäuschung ist natürlich allen ins Gesicht geschrieben. […] Es ist natürlich das größte Highlight für mich in meiner Karriere, dass ich mit meinem Land mit Österreich hier gespielt habe.“

Alexander Schlager, Torhüter „Natürlich eine sehr bittere Niederlage. Also ich muss sagen, in erster Linie ist die Enttäuschung schon sehr groß. Wir hätten gerne noch weiter unser Land repräsentieren wollen. Aber am heutigen Tag muss man einfach sagen, dass Spanien einfach den Tick zu gut war.“

Ralf Rangnick, Teamchef „Wir waren, solange es 0:0 oder 1:0 stand, absolut im Spiel. Natürlich ist Spanien nochmal ein Gegner, der ganz andere Stärken hat, wie wir heute gesehen haben. Und trotzdem waren wir bis zum 2:0 absolut im Spiel drin. Klar braucht es dann auch in so einem Spiel mal die Möglichkeiten mit 1:0 in Führung zu gehen, die Chance war da.“

David Alaba, Verteidiger „Ich hab nach dem Abpfiff eine gewisse Leere gespürt, eine Trauer, es tut schon weh und ich denke, dass wir das einmal verarbeiten müssen. […] (Sich davon zu erholen) wird sicher eine Zeit dauern, da es schon sehr weh tut.“ […] Ich bin trotzdem stolz auf diese Mannschaft.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.07.2026 um 00:06 Uhr aktualisiert