Großeinsatz nach Gasaustritt: Ganze Wohnsiedlung musste evakuiert werden

Ein angebohrtes Gasrohr hat am Donnerstag einen Großeinsatz ausgelöst. Rund 40 Menschen mussten ihre Häuser verlassen, fast 1.000 Haushalte waren zeitweise ohne Strom. Die Feuerwehr stand stundenlang im Einsatz.

Ein Atemschutztrupp sperrte umgehend den Gashaupthahn ab. Trotzdem konnte der Gasaustritt nicht sofort gestoppt werden, da die Leitung selbst beschädigt war.

Ein Atemschutztrupp sperrte umgehend den Gashaupthahn ab. Trotzdem konnte der Gasaustritt nicht sofort gestoppt werden, da die Leitung selbst beschädigt war.

Ein Zwischenfall bei Bauarbeiten hat am Donnerstagnachmittag in der Marktgemeinde Neumarkt im Hausruckkreis (Bezirk Grieskirchen) für einen umfangreichen Feuerwehreinsatz gesorgt. Gegen 17 Uhr wurde in der Garage eines Wohnhauses eine Gasleitung beschädigt. Kurz darauf strömte unkontrolliert Gas aus.

Lautes Zischen und starker Gasgeruch

Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, war die Gefahr sofort erkennbar. Ein deutlich hörbares Zischen sowie intensiver Gasgeruch machten klar, dass rasches Handeln notwendig war. Ein Atemschutztrupp sperrte umgehend den Gashaupthahn ab. Trotzdem konnte der Gasaustritt nicht sofort gestoppt werden, da die Leitung selbst beschädigt war.

Rund 40 Menschen mussten ihre Häuser verlassen

Aus Sicherheitsgründen entschieden die Einsatzkräfte, die gesamte betroffene Wohnsiedlung zu räumen. Rund 40 Anrainerinnen und Anrainer mussten ihre Häuser verlassen und auf die Freigabe des Gebiets warten. Viele hielten sich während des Einsatzes auf einem nahegelegenen Spielplatz auf. Um das Risiko einer Explosion zu minimieren, wurde außerdem großflächig die Stromversorgung abgeschaltet. Zeitweise waren nahezu 1.000 Haushalte von der Maßnahme betroffen. Erst nachdem die Lage unter Kontrolle gebracht worden war, konnte die Stromversorgung schrittweise wiederhergestellt werden.

Einsatz dauerte mehrere Stunden

Drei Feuerwehren sowie das Rote Kreuz standen insgesamt fast fünf Stunden lang im Einsatz. Gegen 22.35 Uhr konnte Entwarnung gegeben und der Einsatz beendet werden. Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand.