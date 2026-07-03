Sicherheitswarnung: Diese Kinderschaukel kann zur Erstickungsfalle werden

Für zwei Modelle einer beliebten Kinderschaukel wurde eine Sicherheitswarnung veröffentlicht. Grund ist eine unvollständige Montageanleitung, die im schlimmsten Fall zu einer lebensgefährlichen Strangulationsgefahr führen kann.

Eine aktuelle Sicherheitswarnung betrifft die Kinderschaukel mit hoher Rückenlehne der Marke Krea. Der Händler Jollyroom informiert darüber, dass wichtige Angaben in der ursprünglichen Gebrauchsanweisung fehlen.

Gefahr bei falscher Montage

Nach Angaben des Herstellers fehlt in der Anleitung ein entscheidender Hinweis zur maximal zulässigen Montagehöhe. Wird die Schaukel höher als empfohlen aufgehängt, besteht die Gefahr, dass ein Kind mit dem Kopf im Seil hängen bleibt. Dadurch kann es im schlimmsten Fall zu einer Strangulation beziehungsweise Erstickungsgefahr kommen.

©Jollyroom Die Information über die Montagehöhe fehlt.

Die Sicherheitswarnung gilt für die Kinderschaukel mit hoher Rückenlehne der Marke Krea mit den Artikelnummern: 10283506

10283507

Schaukel muss nicht entsorgt werden

Der Hersteller betont ausdrücklich, dass die Schaukeln nicht fehlerhaft sind. Sie können weiterhin sicher verwendet werden, allerdings nur dann, wenn sie entsprechend der ergänzten Montageanleitung richtig installiert werden. Die Warnung bezieht sich ausschließlich auf die unvollständigen Informationen in der ursprünglichen Gebrauchsanweisung. Wer eine der betroffenen Kinderschaukeln gekauft hat, sollte die Montage überprüfen und die vom Händler bereitgestellte ergänzende Anleitung beachten. Diese enthält die fehlenden Informationen zur sicheren Anbringung der Schaukel. Bei Fragen empfiehlt Jollyroom, sich direkt an den Kundenservice zu wenden.