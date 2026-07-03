Nach 137 Spielen: Arnautovic nimmt unter Tränen Abschied vom ÖFB-Team

Nach dem 0:3 gegen Spanien war nicht nur der WM-Traum vorbei, sondern auch ein großes Kapitel im ÖFB-Team geschlossen. Marko Arnautovic zog nach dem Schlusspfiff noch einmal ohne Schuhe seine Runde über den Rasen, im Fernsehen waren die Bilder davon zu sehen. Der Wiener war sichtlich berührt, als ihm klar wurde, dass er das Österreich-Trikot nun zum letzten Mal getragen hatte. Bei „ServusTV“ fand er dafür Worte, die so direkt waren wie viele seiner Auftritte: „Beim Schlusspfiff war mir klar, dass es für mich das letzte Mal war. Es fühlt sich katastrophal an, aber ich habe schon genug geweint.“

Markos erster Auftritt

Angefangen hat alles am 11. Oktober 2008, an einem Abend, der im ÖFB-Rückblick eher in die zähe Lade gehört. Unter Teamchef Karel Brückner kam Arnautovic beim 1:1 auf den Färöer-Inseln in der 81. Minute aufs Feld. Zwei Jahre später zeigte er gegen Aserbaidschan, warum um ihn so viel geredet wurde: Beim 3:0 traf er gleich zweimal. Aus dem jungen Einwechselspieler wurde Schritt für Schritt einer, an dem kaum ein Österreich-Fan vorbeikam.

„Shampoo“

Zu Arnautovic gehörten nie nur Tore, sondern auch dieser ganz eigene Mix aus Ernst, Temperament und Schmäh. Gerade am Anfang musste er sich immer wieder mit Diskussionen über Disziplin herumschlagen, doch sein Mundwerk war schon damals schneller als so mancher Verteidiger. Sager wie „Für mich auch Mahlzeit“ oder „Shampoo“ blieben picken und machten ihn auch abseits des Rasens zur Figur mit Wiedererkennungswert. Manchmal lachte man mit ihm, manchmal schüttelte man den Kopf, aber langweilig wurde es mit ihm praktisch nie.

Alleiniger Rekordtorschütze des ÖFB

Sportlich schrieb er später gleich mehrere ÖFB-Momente mit, die vielen Fans in Erinnerung bleiben. Bei den Endrunden 2016, 2021 und 2024 war Arnautovic Teil jener Mannschaften, die Österreich wieder regelmäßig auf große Turnierbühnen brachten. 2021 ließ er gegen Italien im Achtelfinale kurz Hoffnung auf eine Sensation aufkommen, 2024 war sein Treffer gegen Polen ein wichtiger Schritt zum Gruppensieg vor Frankreich und den Niederlanden. Im Oktober 2025 setzte er beim 10:0 gegen San Marino noch einen drauf: Mit vier Toren überholte er Toni Polster und wurde alleiniger Rekordtorschütze des ÖFB.

„Ausscheiden trifft mich hart, weil ich weiß, dass ich meine zweite Familie am Platz nicht mehr sehen werde“

Sein letzter großer Auftritt führte ihn bei der WM 2026 noch einmal dorthin, wo Fußballer am liebsten stehen: in die K.-o.-Phase. Nach dem späten 3:3 gegen Algerien durfte Österreich weiter hoffen, ehe Spanien die Reise mit dem 0:3 beendete. Für Arnautovic ging damit mehr verloren als ein Turnier, wie er bei „ServusTV“ sagte: „Das Ausscheiden trifft mich hart, weil ich weiß, dass ich meine zweite Familie am Platz nicht mehr sehen werde.“ Zurück bleiben 137 Spiele, viele Tore, noch mehr Emotionen und ein Fußballer, der Österreich oft aufgeregt, oft unterhalten und sehr oft mitgerissen hat.