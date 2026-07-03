Fast 17.000 Bewerber schwitzen heute beim Medizin-Aufnahmetest

Fast 17.000 Anmeldungen hat es für den heutigen Medizin-Aufnahmetest österreichweit gegeben. Den Bewerbern wird viel abverlangt: Insgesamt stehen nur 1.950 Studienplätze zur Verfügung.

Heute, am 3. Juli 2026, findet in Österreich wieder das größte Aufnahmeverfahren des Landes statt. Insgesamt 16.880 Bewerberinnen und Bewerber treten zu dem mehrstündigen, österreichweit einheitlichen Test an, um einen der begehrten Studienplätze an den medizinischen Universitäten zu ergattern. Allein in Wien nehmen 8.235 Personen am Aufnahmeverfahren teil.

Auf einen Platz kommen ungefähr neun Bewerber

Für den heutigen Medizin-Aufnahmetest gibt es bis zu 16.880 Anmeldungen. Da insgesamt nur 1.950 Studienplätze in der Human- und Zahnmedizin zur Verfügung stehen, kommt rein rechnerisch nur etwa jede neunte Bewerberin, beziehungsweise jeder neunte Bewerber tatsächlich zum Zug.

Geprüft wird Wissen aus medizinrelevanten Fächern und, wichtig sind aber auch kognitive Fähigkeiten

Zu dem schriftlichen Aufnahmeverfahren erscheinen erfahrungsgemäß rund 80 Prozent der registrierten Personen. Der Test prüft vor allem medizinisches Basiswissen (Biologie, Chemie, Physik) und kognitive Fertigkeiten wie die Merkfähigkeit. Jeweils zehn Prozent der Gesamtbewertung entfallen zudem auf das Textverständnis sowie auf den Bereich des sozialen Entscheidens und des Erkennens von Emotionen.

95 Prozent der Plätze für EU-Bürgerinnen und Bürger

Beim Studium der Humanmedizin greift eine spezifische Quotenregelung: Mindestens 95 Prozent der Plätze sind für EU-Bürgerinnen und -Bürger reserviert, während 75 Prozent an Bewerbende mit einem österreichischen Reifeprüfungszeugnis vergeben werden. Neu ist, dass ein kleines Kontingent an Studienplätzen für „Aufgaben im öffentlichen Interesse“ freigehalten wird – davon profitieren die Bundesländer, die Gesundheitskasse sowie das Innen- und Verteidigungsministerium.

Psychotherapie-Aufnahme am Montag

Kommenden Montag startet dann das erste bundesweit einheitliche Aufnahmeverfahren für das neue Masterstudium Psychotherapie. Das Studium läuft diesen Herbst an den öffentlichen Universitäten in Wien, Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz und Salzburg sowie an der Donau-Universität Krems an. Voraussetzung für die Testteilnahme ist ein passender Bachelor-Abschluss – etwa in Psychologie oder Sozialer Arbeit – sowie das bereits absolvierte Online-Self-Assessment.

Dreistündiger Test, 500 Studienplätze

Der dreistündige Aufnahmetest deckt ein breites Spektrum ab: Abgefragt werden neben psychotherapeutischem Basiswissen und dem Verständnis englischer Fachtexte auch verbal-analytische Fähigkeiten sowie sozial-emotionale Kompetenzen. Insgesamt stehen für das neue Studium 500 Plätze zur Verfügung, wobei der Großteil – nämlich 75 Prozent – fest für Bewerberinnen und Bewerber mit einer österreichischen Matura reserviert ist.