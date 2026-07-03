Diese Urlaubsziele erleben gerade einen echten Reise-Boom

Die Reiselaune ist zurück und wie. Laut OECD erreichte der Tourismus 2025 einen Rekordwert. Auch Österreich bleibt ein wichtiger Urlaubsmotor, während Japan, Europa und der Norden besonders auffallen.

Der weltweite Tourismus zieht kräftig an: Laut OECD zählen Japan und mehrere europäische Länder derzeit zu den großen Gewinnern.

Der weltweite Tourismus zieht kräftig an: Laut OECD zählen Japan und mehrere europäische Länder derzeit zu den großen Gewinnern.

Die Koffer haben wieder ordentlich zu tun: 2025 waren weltweit so viele Menschen unterwegs wie noch nie. In den OECD-Staaten wurden rund 847 Millionen internationale Ankünfte gezählt. Das sind 3,4 Prozent mehr als im Jahr davor. Der große Reiseaufschwung ist also da nur kommt er nicht überall gleich stark an.

Japan zieht davon

Besonders spannend ist der Blick nach Japan. Das Land hat seit 2019 im OECD-Vergleich am stärksten zugelegt. Auch im Vergleich zum Vorjahr gehört Japan zu den großen Gewinnern. Dazu kommen Finnland, Südkorea und Norwegen, die ebenfalls kräftig mehr Gäste verzeichneten. Eine bessere Anbindung und günstigere Preise durch Wechselkurse helfen dabei, Reisen für Gäste leistbarer zu machen.

Europa legt zu

Auch in Europa rollen die Reisekoffer wieder fleißig über Flughäfen, Bahnhöfe und Hotelböden. Spanien, Frankreich, Griechenland, Portugal, Norwegen, Dänemark, Slowenien und Luxemburg liegen bei den internationalen Gästezahlen klar über dem Niveau von 2019. Damit zeigt sich: Viele bekannte Urlaubsländer sind nicht nur zurück, sondern stärker als vor der Krise. Für Reisende heißt das aber wohl auch: An beliebten Orten wird es selten leerer.

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Österreich bleibt stabil dabei

In Österreich bleibt der Tourismus ein echter Schwergewichtler. Laut vorläufigen OECD-Daten machte die Branche 2025 rund 4,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus. Damit liegt Österreich auf dem Niveau des Vorjahres. Deutschland bleibt ebenfalls stabil, wächst aber nicht ganz so schnell wie der weltweite Schnitt. Die Schweiz steht solide da, legt aber nur verhalten zu.

Nicht alle feiern

Während manche Reiseziele kräftig zulegen, schauen andere eher von der Seite zu. In den USA gingen die internationalen Ankünfte zuletzt spürbar zurück. Auch Irland und Kanada meldeten leichte Rückgänge im Vergleich zum Vorjahr. Teilweise liegen sie sogar noch unter dem Stand von 2019. Der OECD-Bericht zeigt damit klar: Die Welt reist wieder mehr, aber nicht jedes Land bekommt gleich viel vom Urlaubskuchen ab.