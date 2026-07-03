Statistik Austria: Der Juli ist der tödlichste Monat im Straßenverkehr

Die Urlaubszeit wird auf Österreichs Straßen immer mehr zur Gefahrenzone. Laut Statistik Austria gab es auch 2025 die meisten tödlichen Verkehrsunfälle im Sommer – mit einem traurigen Rekord im Juli und August.

Laut Daten der Statistik Austria verzeichneten die Sommermonate auch im Jahr 2025 die traurige Spitze bei den tödlichen Verkehrsunfällen. Die meisten Opfer forderten dabei der Juli mit 56 und der August mit 46 Todesfällen. Besonders betroffen waren in diesem Zeitraum Auto- (36), Motorrad- (29) und Fahrradfahrer (22). Parallel dazu erreichten auch die durch Alkohol verursachten Unfälle im Sommer ihren Jahreshöchstwert.

„Die meisten tödlichen Verkehrsunfälle ereignen sich in Österreich im Sommer. Wie schon im Vorjahr gab es auch 2025 die meisten Verkehrstoten im Juli. In anderen warmen Monaten waren tödliche Unfälle ebenfalls deutlich häufiger als im restlichen Jahr: Nahezu zwei Drittel aller Unfälle ereigneten sich zwischen Mai und Oktober – diese Verteilung zeigt sich sowohl bei tödlichen Unfällen als auch bei Unfällen mit verletzten Personen.“ Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin von Statistik Austria

Auch die meisten Alko-Unfälle passieren zwischen Juni und August

Die Sommermonate fielen nicht nur durch eine hohe Gesamtunfallzahl auf, sondern bildeten auch den Jahreshöchstwert bei den Alkoholunfällen. Im Juni krachte es 354 Mal wegen Alkoholeinfluss, im Juli 304 Mal und im August 346 Mal. Diese Unfälle forderten in der Sommerzeit 9 Menschenleben und verletzten 1.208 Personen. Damit erreichte die Zahl der Verletzten den höchsten Stand seit 2004 – ein Zuwachs von 9 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

5. Juli als absoluter Negativrekord

Besonders der Samstag sticht im Wochenverlauf heraus: Sowohl im Sommer als auch im gesamten Jahr 2025 passierten an diesem Wochentag die meisten Alkoholunfälle, etwa jeder achte Samstagsunfall war alkoholbedingt. Der absolute Negativrekord des Jahres fiel auf Samstag, den 5. Juli 2025, mit 25 Unfällen mit Personenschaden.