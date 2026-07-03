Nach der heutigen Zeugnisvergabe starten in drei von neun Bundesländern die neunwöchigen Sommerferien. In den restlichen Bundesländern brauchen die Schülerinnen und Schüler noch eine Woche Geduld.

Knapp 520.000 Kinder und Jugendliche in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland starten am Freitag nach der Zeugnisverteilung in die neunwöchigen Sommerferien. Allein in Wien sind es rund 239.000 Schülerinnen und Schüler. Für sie geht’s dann ab September wieder weiter. Für die rund 18.300 Wiener Maturantinnen und Maturanten heißt es dafür: Auf Nimmerwiedersehen!

Die restlichen Bundesländer müssen sich noch eine Woche gedulden

Am 11. Juli geht’s dann auch für Oberösterreich, Salzburg, die Steiermark, Kärnten, Tirol und Vorarlberg in die Sommerpause. Diese 670.000 Schülerinnen und Schüler müssen sich noch eine Woche gedulden, bis das Zeugnis kommt. Schulbeginn ist im Osten wieder am 7., im Westen am 14. September.

Niederösterreichs Landeshauptfrau Mikl-Leitner gratuliert

Mit dem Ende des Schuljahres 2025/26 ziehen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) eine positive Bilanz und bedanken sich bei allen Pädagoginnen und Pädagogen für ihren engagierten Einsatz. Mikl-Leitner betont: „Unsere Kinder sind die Zukunft Niederösterreichs. Umso dankbarer bin ich allen Pädagoginnen und Pädagogen, die sie Tag für Tag mit Wissen, Herz und Geduld auf ihrem Weg begleiten. Sie leisten einen unverzichtbaren Beitrag dafür, dass junge Menschen ihre Talente entfalten und gut vorbereitet ins Leben starten können. Allen Schülerinnen und Schülern gratuliere ich herzlich zu ihren Leistungen und wünsche ihnen wunderschöne Sommerferien mit viel Zeit für Familie, Freundinnen und Freunde und unvergessliche Erlebnisse.“

Schwerpunkte nächstes Jahr: Stärkung psychischer Gesundheit und Einsatz digitaler Technologien

Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister hält fest: „Das vergangene Schuljahr hat einmal mehr gezeigt, wie viel unsere Schulen tagtäglich leisten. Gemeinsam mit unseren Pädagoginnen und Pädagogen werden wir diesen erfolgreichen Weg auch im kommenden Schuljahr fortsetzen. Schwerpunkte werden dabei die Stärkung der psychischen Gesundheit, der verantwortungsvolle Einsatz digitaler Technologien sowie die bestmögliche Unterstützung unserer Schülerinnen und Schüler sein. Jetzt ist es aber Zeit, durchzuatmen, Kraft zu tanken und die Ferien zu genießen.“

Gleichzeitig Debatte um Vorverlegung der Ferien in Wien

Die Diskussion, die Ferien hitzebedingt eine Woche vorzuverlegen, wurde vor einigen Tagen von Wiens Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (NEOS) angestoßen, nachdem es Beschwerden aus den Schulen gegeben hatte. Bildungsminister Christoph Wiederkehr, ebenfalls NEOS, bezeichnete den Vorschlag bereits zu diesem Zeitpunkt als „interessant“. Bis zum Dienstag signalisierten schließlich auch ÖVP und SPÖ ihre grundsätzliche Bereitschaft für den Vorstoß. Der Vorschlag müsse „geprüft und mit allen Beteiligten auf die Möglichkeit der Umsetzbarkeit abgestimmt werden“, hieß es in einer Stellungnahme des Bildungsressorts. Die Gespräche seien bereits im Laufen, hieß es am Dienstag.

Hitze in Klassenzimmern als Herausforderung

ÖVP-Bildungssprecher Nico Marchetti betonte in einer Stellungnahme, dass extreme Hitze in den Klassenzimmern eine erhebliche Belastung darstelle. Neben den dringend notwendigen Sanierungen der Schulgebäude zeige man sich im Sinne der Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler generell gesprächsbereit. Allerdings gab der ehemalige Bundesschulsprecher zu bedenken, dass eine kurzfristige Vorverlegung der Ferien zu massiven Betreuungsproblemen für viele Eltern führen würde.