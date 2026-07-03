Frühere Sommerferien? Das könnte sich für Urlauber ändern

In Österreich wird über frühere Sommerferien diskutiert. Für Tourismus und Kultur geht es dabei um mehr als Termine: Betriebe, Gäste und Veranstalter brauchen Planungssicherheit.

Ob die Sommerferien künftig früher starten, ist noch offen. Für die Österreichische Hotelvereinigung ist aber schon jetzt klar: Die Entscheidung darf nicht zu lange in der Luft hängen. Präsident Walter Veit betont, dass man sich nicht in die schulpolitische Debatte einmische. Gleichzeitig müsse die Politik die Folgen für andere Bereiche mitdenken. „In die schulpolitische Debatte mischen wir uns nicht ein, das Wohl der Kinder hat absoluten Vorrang. Aber die Politik muss da einiges mitdenken. Es geht um Frühbucher, es geht um Kataloge und Kontingente, um Bauarbeiten und Arbeitsverträge, aber auch um große Veranstaltungen mit enormer Wertschöpfung und viele betroffene Beschäftigte in Kultur und Tourismus“, so Walter Veit, der Präsident der Österreichischen Hotelvereinigung.

Gäste und Verkehr

Aus Sicht von Veit hätte ein früherer Ferienstart nicht nur Nachteile. Er sieht keine erwartbaren Terminkollisionen mit wichtigen Nahmärkten. Auch beim Anreiseverkehr und beim Andrang zu beliebten Orten wäre laut ihm nicht automatisch mit Problemen zu rechnen. Die Nachfrage könnte sich sogar besser verteilen. „Bezüglich Anreiseverkehr und Andrang zu den Hotspots hätten Gäste und Bevölkerung nichts zu befürchten, die Nachfrage würde sich wohl sogar besser verteilen.“

Ferienordnung offen

Eine zentrale Frage bleibt, ob sich der Ferienkalender für alle Bundesländer ändern würde. Ebenso offen ist, ob Österreich damit auch andere Länder beeinflussen könnte. Veit verweist darauf, dass die Ferienzeiten in Mitteleuropa derzeit gut aufeinander abgestimmt sind. Änderungen seien möglich, müssten aber sauber mitgedacht werden. „Die mitteleuropäische Ferienordnung ist gut eingespielt. Das ist kein Argument gegen Änderungen, aber mitdenken muss man es.“

Kultur plant lang im Voraus

Auch die Kultur wäre von einer Änderung betroffen. Viele Bühnen richten ihre Spielpläne nach den Schulzeiten aus. Große Festspiele planen lange im Voraus, internationale Stars werden teils Jahre vorher gebucht. Auch kleinere Festivals finden bewusst in den Ferien statt, viele davon in der zweiten Augusthälfte. „Viele Bühnen richten ihre Spielpläne nach den Schulzeiten, die großen Festspiele haben einen enormen Planungsvorlauf, internationale Stars werden Jahre im Voraus gebucht und auch alle die kleinen Festivals bewusst in den Ferien abgehalten, viele in der zweiten Augusthälfte“, so Veit.

Rasche Klarheit

Für Veit wäre eine Umstellung grundsätzlich machbar. Entscheidend sei aber, dass die Unsicherheit nicht zu lange bleibt. Denn betroffen wären nicht nur Schulen und Familien, sondern auch Beschäftigte, Betriebe, Gäste und Veranstalter. Sein Appell: Die Debatte soll rasch zu einem klaren Ergebnis führen.