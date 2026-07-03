Eigene Oma um 11.000 Euro betrogen? Enkel festgenommen

In Wien-Favoriten soll ein 48-Jähriger das Geld seiner 92-jährigen Großmutter für eigene Zwecke verwendet haben. Aufgeflogen ist der Fall, weil wichtige Pflegeutensilien nicht bezahlt wurden.

Ein Fall aus Wien-Favoriten sorgt für Kopfschütteln: Ein 48-jähriger österreichischer Staatsbürger steht im Verdacht, seine eigene Oma finanziell geschädigt zu haben. Laut Landespolizeidirektion Wien soll der Mann als Erwachsenenvertreter der 92-Jährigen rund 11.000 Euro veruntreut haben. Der mutmaßliche Vorfall soll sich im Zeitraum von 1. Dezember 2023 bis 31. Dezember 2024 ereignet haben. Ermittelt wurde vom Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Wirtschaft.

Zahlungen blieben aus

Ins Rollen kam der Fall, weil Zahlungen für notwendige Pflegeutensilien der 92-Jährigen ausblieben. Genau dort wurde sichtbar, dass etwas nicht stimmen könnte. Im Zuge umfangreicher Ermittlungen erhärtete sich dann der Verdacht gegen den 48-Jährigen. Die Ermittler gehen davon aus, dass er das Vermögen seiner Großmutter für eigene Zwecke verwendet haben soll.

Ermittler tricksten Enkel aus

Weil der Tatverdächtige nur selten an seiner Wohnadresse anzutreffen war und Ladungen nicht nachkam, wählten die Ermittler einen anderen Weg. Sie nahmen telefonisch Kontakt mit ihm auf. Dabei wurde ihm mitgeteilt, dass ihm ein „wichtiges Schriftstück“ persönlich zugestellt werden müsse. Daraufhin erschien der 48-Jährige am 30. Juni 2026 im Landeskriminalamt Wien. Dort wartete allerdings nicht irgendein Dokument auf ihn. Bei dem angekündigten Schriftstück handelte es sich um die von der Staatsanwaltschaft Wien erlassene Festnahmeanordnung. Der 48-Jährige wurde festgenommen. In seiner Vernehmung zeigte er sich laut Polizei nicht geständig. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Tatverdächtige in eine Justizanstalt gebracht.