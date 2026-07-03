Bestellhoch beim Match gegen Spanien: Das snackte Österreich vorm TV

In Österreich endete der Fußballabend gegen Spanien zwar mit einer Niederlage. Beim Essen gab es aber einen klaren Sieger: Laut foodora wurde rund ums Match deutlich mehr bestellt.

Auf dem Rasen hatte Spanien am Ende die Nase vorn, vor den Bildschirmen spielte sich aber noch ein zweites Match ab: Österreich gegen den Hunger. Und da wurde ordentlich nachgelegt. Laut foodora lag das Bestellvolumen während des Spiels zwischen 19 und 23 Uhr um mehr als 20 Prozent über einem gewöhnlichen Donnerstag. Rund um den Anpfiff um 21 Uhr ging es besonders rund. Da stieg die Nachfrage um knapp 25 Prozent.

Pizza zieht davon

Während Österreich gegen Spanien wacker dagegenhielt, legte Pizza einen echten Sololauf hin. Die Nachfrage nach Pizza stieg um mehr als 35 Prozent. Damit ließ sie die anderen Klassiker klar hinter sich. Chicken Nuggets kamen auf plus 28 Prozent, Cheeseburger auf plus 24 Prozent. Cola und Burger legten jeweils um 20 Prozent zu, Pommes um 19,9 Prozent. Auch Bier war gefragt und stieg um 18 Prozent.

Sofa statt Herd

Über den gesamten Tag hinweg verzeichnete foodora 12,3 Prozent mehr Bestellungen als an einem durchschnittlichen Donnerstag. Viele Fans entschieden sich also offenbar für Fußball schauen statt Kochen. Der Herd blieb ruhig, die Liefer-App hatte mehr zu tun. Besonders praktisch: Pizza, Burger, Nuggets und Pommes lassen sich auch dann essen, wenn es am Bildschirm gerade spannend wird.

„Rund um den Anpfiff steigt die Nachfrage deutlich an“

„Österreich hat gegen Spanien wacker standgehalten und einmal mehr gezeigt, wie stark solche Fußballabende Menschen vor den Bildschirmen zusammenbringen. Das zeigt sich auch in unserem Bestellverhalten: Rund um den Anpfiff steigt die Nachfrage deutlich an und viele nutzen den Abend, um sich unkompliziert Essen direkt nach Hause liefern zu lassen“, erklärt Dragan Milovanovic, Managing Director von foodora Österreich.

©foodora

Koffein bleibt vorn

Auch im Supermarkt-Bereich wurde rund ums Match bestellt. Bei den Quick-Commerce-Produkten lagen Energy Drinks erneut auf Platz eins. Dahinter folgten Cola, Wasser, Chips und Snacks sowie Bier. Ebenfalls in den Top 10 waren Schokolade, Pizza, Orangenlimonade, Chicken Nuggets und Burger. Der Einkaufszettel klang damit ziemlich nach Fußballabend: wach bleiben, mitfiebern, snacken.

Wien bestellte am meisten

Beim Bestellaufkommen pro 100.000 Einwohner führte Wien das Städte-Ranking an. Danach folgten Innsbruck, Graz, Linz und Salzburg. Die Analyse basiert auf Bestellungen über foodora Österreich rund um das Spiel Österreich gegen Spanien am 2. Juli 2026. Verglichen wurde mit dem Durchschnitt der beiden vorangegangenen Donnerstage, dem 18. und 25. Juni 2026. Das untersuchte Zeitfenster reichte von 19 Uhr bis Mitternacht.