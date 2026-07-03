KI-Flut im Netz: Viele sehnen sich nach echten Inhalten

Eine Marketagent-Studie aus Baden zeigt: KI ist in Österreich längst Alltag. Doch je mehr glatte Texte und seltsame Bilder auftauchen, desto größer wird der Wunsch nach echten Inhalten.

Künstliche Intelligenz ist in Österreich nicht mehr nur ein Thema für Technik-Fans. Laut einer repräsentativen Marketagent-Studie unter 1.016 Menschen nutzen 83 Prozent KI aktiv. Jede zweite Person greift mindestens einmal pro Woche zu ChatGPT und Co., bei der Generation Z sind es sogar 80 Prozent. Am häufigsten geht es dabei ganz praktisch zu: 62 Prozent verwenden KI für schnelle Recherche und Informationen. Trotzdem bleibt das Bauchgefühl gemischt, denn nur 35 Prozent stehen KI grundsätzlich positiv gegenüber.

Masse statt Klasse

Je öfter KI hilft, desto öfter taucht sie auch dort auf, wo man sie gar nicht bestellt hat. Fast sechs von zehn Befragten nehmen regelmäßig KI-generierte Inhalte wahr. Begeisterung löst das aber selten aus: 41 Prozent empfinden die wachsende Menge an KI-Bildern, Texten und ähnlichen Inhalten eher negativ. Jede zweite Person konsumiert solche Inhalte eher ungern. Die Qualität kommt ebenfalls nicht gerade mit Glanz und Gloria davon: Im Schnitt wird sie nur als mittelmäßig bewertet.

Schwer erkennbar

Das eigentliche Problem beginnt dort, wo man nicht mehr sicher weiß, wer da gerade schreibt, malt oder trickst. Nur 23 Prozent fühlen sich sicher darin, KI-Inhalte zu erkennen. Viele schauen deshalb auf unnatürlich wirkende Bilder oder Gesichter, auf seltsame Hände, Augen oder Proportionen. Andere werden misstrauisch, wenn ein Text zu glatt, zu perfekt oder ohne persönliche Note wirkt. Kein Wunder also, dass 85 Prozent eine klare Kennzeichnung von KI-Inhalten fordern. Andrea Berger von Marketagent bringt es so auf den Punkt: „Transparenz ist ein zentrales Schlüsselthema im Umgang mit künstlicher Intelligenz. Nutzerinnen und Nutzer wollen wissen, womit sie es zu tun haben und fordern klare Orientierung in einer zunehmend unübersichtlichen Informationslandschaft“

Weniger Vertrauen

Besonders in sozialen Medien hinterlässt die KI-Flut Spuren. Jede dritte befragte Person gibt an, das eigene Nutzungsverhalten bereits verändert zu haben. 54 Prozent vertrauen Inhalten weniger, 47 Prozent prüfen sie kritischer. Ein Drittel reduziert sogar bewusst den eigenen Konsum sozialer Medien. Gleichzeitig gewinnen Inhalte an Wert, bei denen eine menschliche Handschrift erkennbar ist. Auch bekannte Absender, echte Expertise und persönliche Note zählen wieder stärker.

KI-Schrott wächst

Für die belanglosen Masseninhalte gibt es bereits einen Namen: „AI Slop“, auf Deutsch KI-Schrott. Der Begriff ist in Österreich noch nicht breit bekannt, nur 23 Prozent kennen ihn, bei der Generation Z sind es 41 Prozent. Das Gefühl dahinter kennen aber viele: 71 Prozent nehmen eine Zunahme belangloser und austauschbarer KI-Inhalte wahr. Sechs von zehn glauben, dass solche Inhalte hochwertige menschliche Inhalte verdrängen. Dazu kommen Sorgen vor sinkender Qualität, gezielter Manipulation und Desinformation. Drei Viertel erwarten, dass die Entwicklung weiter zunimmt.