Jetzt ist es offiziell: Deutscher Bundestrainer Nagelsmann tritt zurück

Das Aus ist offiziell: Julian Nagelsmann und der DFB gehen getrennte Wege! Am Freitag bestätigte der Verband das Ende der Zusammenarbeit und veröffentlichte ein Statement des 38-Jährigen.

Neben Bundestrainer Nagelsmann werden auch seine beiden Assistenten Benjamin Glück und Benjamin Hübner den DFB verlassen.

Neben Bundestrainer Nagelsmann werden auch seine beiden Assistenten Benjamin Glück und Benjamin Hübner den DFB verlassen.

Überraschend kommt die Trennung von Bundestrainer Nagelsmann nicht – die DFB-Spitze hatte ihm den freiwilligen Rücktritt bereits im Vorfeld nahegelegt. Neuer Bundestrainer könnte Jürgen Klopp werden.

„Ich habe in den vergangenen Tagen seit dem Ausscheiden viel nachgedacht und mich mit Vertrauten in meinem persönlichen Umfeld und im Verband ausgetauscht. Die Entscheidung ist mir alles andere als leichtgefallen.“ Julian Nagelsmann

Auch Assistenten müssen DFB verlassen

Das Wohl des Teams habe für ihn stets an erster Stelle gestanden, erklärte der frühere Bayern-Coach. Zudem betonte er, dass das Team nach so einer herben Enttäuschung einen unbelasteten Neuanfang verdient hätte. Gleichzeitig wolle sich Nagelsmann aber auch bei allen Spielern und Fans bedanken. Mit ihm werden auch seine beiden Assistenten Benjamin Glück und Benjamin Hübner den DFB verlassen.

Zu hohe Erwartungen bei der WM

Zunächst hatte die WM für Deutschland gut gestartet: Mit einem 7:1 Sieg gegen Curacao siegten die Kicker auch gegen die Elfenbeinküste mit 2:1. Danach ging es allerdings bergab. Gegen Ecuador blieb die DFB-Elf über weite Strecken ideenlos und kassierte mit einem 1:2 die erste Niederlage des Turniers. Schließlich verloren die Deutschen dann auch noch gegen Paraguay. Damit beendete Deutschland bereits zum dritten Mal in Folge eine WM ohne Einzug ins Achtelfinale.