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Das Bild zeigt Fand beim Public Viewing in Klagenfurt beim Match zwischen Österreich und Spanien.
Mehr als 2,3 Millionen Menschen sahen Österreichs WM-Aus gegen Spanien vor den Bildschirmen.
Österreich
03/07/2026
Klarer Quoten-Hit

Spanien-Kracher: Mehr als 2,3 Millionen Österreicher zitterten vor den Bildschirmen mit

Das 0:3 gegen Spanien war für Österreich das Ende der WM. Vor den Bildschirmen sorgte das Sechzehntelfinale in Österreich trotzdem für starke Zahlen: Bei ServusTV schauten mehr als 2,3 Millionen zu.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(190 Wörter)
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Österreich ist bei der Fußball-WM 2026 ausgeschieden. Das Spiel gegen Spanien endete mit 0:3, damit muss das Nationalteam die Heimreise antreten. Groß war das Interesse an der Partie trotzdem. Laut Medienberichten verfolgten in der ersten Halbzeit mehr als 2,32 Millionen Menschen das Spiel bei ServusTV. Auch nach der Pause blieben viele Zuschauer dabei. In der zweiten Halbzeit lag der Schnitt laut ServusTV noch bei mehr als 2,26 Millionen. Für den Sender war die Partie damit ein weiterer großer Erfolg bei dieser WM. Es war zugleich der letzte Auftritt Österreichs bei diesem Turnier.

Bisheriger Topwert

Besonders deutlich zeigen das die Marktanteile. Bei den über 12-Jährigen lag der Schnitt in beiden Spielhälften bei 71,2 Prozent. In der Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen waren es sogar 81,5 Prozent. ServusTV spricht von der bisher erfolgreichsten Fernsehübertragung des Turniers.

Online fast vorne

Auch im Internet war das Interesse groß. Die Übertragung kam laut dem Salzburger Sender auf 1.378.000 Videoaufrufe und 52 Millionen gesehene Minuten. Damit war sie die zweitbeste Online-Übertragung seit Bestehen der Plattform. Nur das Spiel Argentinien gegen Österreich lag um rund 3.000 Videoaufrufe davor.

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