Pinkes Grashüpfer sorgt für Staunen: „Sonst hätte mir das keiner geglaubt“

Die ungewöhnlichen Sichtungen reißen nicht ab: Nachdem gleich zwei pinke Grashüpfer in Kärnten für Aufsehen sorgten, meldete sich nun eine Leserin aus Oberösterreich. Auch sie hatte das seltene Insekt vor die Kamera bekommen.

Nachdem Mitte Juni eine Villacherin einen knallpinken Grashüpfer im Stadtteil St. Georgen entdeckt und fotografiert hatte, sorgte der außergewöhnliche Fund für großes Interesse. Kurz darauf meldete sich eine weitere Kärntnerin bei 5 Minuten. Sie hatte bereits im Jahr 2019 ein rosa Exemplar auf einer Wiese im Bezirk Klagenfurt-Land fotografiert. Jetzt gibt es eine weitere bemerkenswerte Sichtung, diesmal aus Oberösterreich. Eine 5-Minuten-Leserin berichtet, dass sie und ihr Mann im Jahr 2025 einen pinken Grashüpfer im eigenen Garten im Bezirk Linz-Land entdeckt haben.

©Leserin Eine Oberösterreicherin… ©Leserin …entdeckte mitten im Garten einen pinken Grashüpfer.

Pinker Grashüpfer: „Das hätte mit keiner geglaubt“

„Mein Mann und ich haben 2025 so einen pinken Grashüpfer in unserem Garten entdeckt. Ich bin ich froh, dass ich ein Beweisfoto gemacht habe, sonst hätte mir das keiner geglaubt“, erzählt die Leserin lachend. Dass es sich dabei um keine Laune der Natur, sondern um eine wissenschaftlich bekannte Besonderheit handelt, fand das Paar wenig später selbst heraus. „Nach kurzem Googeln fanden wir damals heraus, dass es sich um eine Genmutation handelt. Wir hatten echt Glück, so etwas Außergewöhnliches zu sehen.“

©Leserin | Eine Oberösterreich entdeckte 2025 in ihrem eigenen Garten im Bezirk Linz-Land einen pinken Grashüpfer.

Seltene genetische Mutation

Hinter der auffälligen Färbung steckt die seltene genetische Mutation Erythrismus. Dabei bildet der Körper des Grashüpfers fast ausschließlich das rote Pigment Erythropterin, während die dunklen Pigmente weitgehend fehlen. Diese Besonderheit tritt nur dann auf, wenn ein Grashüpfer die entsprechende Erbanlage sowohl von der Mutter als auch vom Vater erhält. „Da sich in freier Wildbahn nur äußerst selten zwei Träger dieser Mutation miteinander fortpflanzen, sind rosa Grashüpfer eine absolute Ausnahme“, erklären die Experten des Naturschutzbundes Österreich.

Pinke Färbung für Grashüpfer ein Nachteil

So faszinierend die pinke Färbung für Menschen auch ist, für die Tiere selbst bedeutet sie meist einen Überlebensnachteil. Während grüne oder braune Grashüpfer in Wiesen und Gebüschen hervorragend getarnt sind, fallen ihre rosa Artgenossen Fressfeinden sofort auf. Viele überleben deshalb den Weg bis ins Erwachsenenalter nicht. Die mittlerweile bekannten Sichtungen aus Villach, Klagenfurt-Land und nun auch Linz-Land zeigen dennoch, dass die seltene Mutation immer wieder vereinzelt in Österreich auftritt und bei ihren Entdeckern regelmäßig für große Begeisterung sorgt.