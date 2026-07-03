Vier Tote nach Flugzeugabsturz: Neue Details zur Ursache bekannt

Anfang Juni kam es bei Medulin (Kroatien) zu einem tragischen Unglück. Bei einem Flugzeugabsturz starben vier Menschen, darunter auch ein bekannter Osttiroler Unternehmer.

Am 4. Juni kamen vier Menschen bei einem Flugzeugabsturz ums Leben. Unter den Todesopfern befand sich auch der bekannte Osttiroler Unternehmer Walter Pondorfer – wir haben berichtet. Die anderen Opfer waren ebenfalls Österreicher. Nun gibt es vonseiten der „Air, Maritime and Railway Traffic Accidents Investigation Agency“ (AIN) neue Details rund um die Ursache des Absturzes.

Vier Österreich kamen bei Flugzeugabsturz ums Leben

Die betroffene Maschine des Typs Beechcraft G36 Bonanza mit der deutschen Registrierung „D-ENTT“ war am Flugplatz Lienz-Nikolsdorf in Osttirol gestartet. Ihr Ziel war der Flugplatz Medulin, heißt es im vorläufigen Bericht der AIN. Gegen 11.18 Uhr Ortszeit stürzte das Flugzeug jedoch etwa zwei bis drei Kilometer südwestlich des Zielflugplatzes ab. Für die vier Insassen kam jede Hilfe zu spät. Sofort wurde die zuständige Behörde informiert.

Das könnte Ursache sein

Flugunfallermittler begaben sich direkt zur Absturzstelle, um mit der Spurensicherung zu beginnen, heißt es vonseiten der AIN weiter. Gemäß den EU-Vorschriften wurde eine offizielle Sicherheitsuntersuchung eingeleitet. Die Ergebnisse und die genaue Absturzursache werden nach Abschluss der Ermittlungen in einem Abschlussbericht veröffentlicht, wird mitgeteilt. Doch wahrscheinlich sei laut den Experten ein „Triebwerksausfall des Luftfahrzeugs aufgrund von Treibstoffmangel und missglückter Notlandung.“

Abschlussbericht nach Ende der Untersuchungen

Laut AIN verlief der Flug nach Istrien normal. „Weder die Aufzeichnungen der Flugroute des Flugzeugs noch die Aufzeichnungen der Kommunikation des Piloten mit der Flugsicherung deuten auf potenzielle Probleme hin“, heißt es weiter im vorläufigen Bericht. Den Anweisungen der Flugsicherung des Flughafens Pula sank das Flugzeug in Richtung des Flugplatzes Medulin. „Auch in dieser Flugphase gab es keine Anzeichen für mögliche Schwierigkeiten“, heißt es. Weiters untersucht werden, die Verfahren zur Betankung, der Ablauf der Notlandung, sowie weitere relevante Details. Nach Abschluss der Untersuchung wird die AIN einen Abschlussbericht über den betreffenden Unfall erstellen und veröffentlichen, wird mitgeteilt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.07.2026 um 15:45 Uhr aktualisiert