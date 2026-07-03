Salmonellen-Verdacht: SPAR ruft Bio-Hummusprodukt zurück

Verbraucher aufgepasst: Der Lebensmittelhändler SPAR hat einen dringenden, vorsorglichen Rückruf gestartet. Betroffen ist ein beliebtes Produkt aus der Bio-Linie. Wie die SPAR-Zentrale in einer aktuellen Aussendung am heutigen Freitag mitteilt, geht es um den Artikel „SPAR Natur*pur by NENI Bio-Hummus natur 125g“. Konkret betroffen sind alle Packungen mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) bis einschließlich 7. Juli 2026. Der Grund für die Maßnahme: Bei einer Qualitätskontrolle wurde in der verwendeten Rohware Tahina (Sesammus) eine mögliche Verunreinigung mit Salmonellen festgestellt. Die betroffene Ware wurde vom Handelskonzern bereits umgehend aus den Regalen genommen.

Kaufpreisrückerstattung auch ohne Kassenbon

SPAR warnt eindringlich vor dem Verzehr des betroffenen Hummus. In der Aussendung heißt es dazu: „Kund:innen werden aufgefordert, den ‚SPAR Natur*pur by NENI Bio-Hummus natur 125g‘ mit den Mindesthaltbarkeitsdaten (MHD) bis inkl. 07.07.2026 nicht zu konsumieren.“ Wer das Produkt bereits zu Hause hat, kann es ab sofort in jedem SPAR-, EUROSPAR-, INTERSPAR- oder Maximarkt abgeben. Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassabons komplett rückerstattet. Andere Artikel der Marke „SPAR Natur*pur“ oder Hummus-Produkte weiterer Hersteller sind von diesem Rückruf nicht betroffen. Für Kundinnen und Kunden wurde zudem eine kostenlose Telefon-Hotline unter 0800 / 22 11 20 eingerichtet. Schriftliche Anfragen können per E-Mail an office@spar.at gerichtet werden.