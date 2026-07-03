Neuer Hitzeatlas: Hier steigen die Temperaturen im Land am meisten

Rekordtemperaturen und Tropennächte: Der Klimawandel verändert das Wohnen. Laut einer aktuellen Techem-Analyse hat sich die Zahl der Tage, an denen Gebäude aktiv gekühlt werden müssen, seit 1980 extrem vervielfacht.

Ein Temperaturrekord jagt den nächsten: Die aktuelle europaweite Hitzewelle macht Österreich schwer zu schaffen. Die anhaltend hohen Temperaturen verändern mittlerweile auch die Anforderungen an unsere Büros, Schulen und Wohnungen nachhaltig. Längere Hitzeperioden führen dazu, dass Innenräume stark aufheizen und nachts kaum noch abkühlen.

Anstieg seit 1980

Wie das Innsbrucker Unternehmen Techem Messtechnik GmbH in einer Presseinformation mitteilt, zeigt der neue „Techem Hitzeatlas Österreich“ eine langfristige Entwicklung. Als Indikator für die Hitzebelastung in Gebäuden wurden die sogenannten „Kühlgradtage“ herangezogen – also jene Tage, an denen die Hitze so intensiv ist, dass zusätzliche Kühlungsmaßnahmen im Gebäude notwendig werden. Die Zahlen sprechen für sich: Gab es im Jahr 1980 österreichweit im Schnitt gerade einmal 1,44 solcher Kühlgradtage, so schoss dieser Wert bis zum Jahr 2025 auf 25,39 Tage nach oben.

Wie gut kommst du mit Hitzeperioden klar? Ich fühle mich sehr belastet, sogar mein Kreislauf spielt verrückt. Ich merke schon, dass es mich körperlich belastet und ich häufiger Pausen einlege. Mit einem Eis/einem kühlen Getränk ist alles halb so wild. Ich komme sehr gut mit Hitze klar, es könnte noch wärmer sein. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Wien als Hitze-Hotspot

Die datenbasierte Analyse zeigt ein deutliches Gefälle im Land. Besonders betroffen von der Hitzeentwicklung ist der Osten Österreichs. Doch auch der Süden des Landes spürt die Auswirkungen des Klimawandels deutlich im Wohnbereich. Im Bundesländer- und Regionalvergleich für das Jahr 2025 hat Techem die zehn heißesten Orte und Regionen mit dem höchsten Kühlbedarf ermittelt. Hinter den Spitzenreitern Wien, dem Burgenland und Niederösterreich rangiert der Raum Klagenfurt-Villach auf Platz 9 der österreichischen Hitze-Hotspots.

Die zehn Hitze-Hotspots in Österreich: Wien Nordburgenland Wiener Umland/Südteil Wiener Umland/Nordteil Weinviertel St. Pölten Südburgenland Linz-Wels Klagenfurt-Villach West- und Südsteiermark

Intelligente Technik statt purer Energieaufwand

Bleibt die nächtliche Abkühlung aus, stößt das klassische Lüften an seine Grenzen. Für die Wohnungswirtschaft, Gebäudebetreiber und Kommunen wird das Management von Hitze daher zu einer immer wichtigeren Aufgabe. Karl Moll, Geschäftsführer von Techem in Österreich, betont in der Aussendung: „Es ist deshalb entscheidend, die Auswirkungen dieser Entwicklung transparent zu machen und Gebäude datenbasiert so zu steuern, dass Komfort und Effizienz auch bei steigenden Temperaturen gewährleistet bleiben. Wir müssen gemeinsam die Basis dafür schaffen, dass ein hoher Energieaufwand dabei vermieden werden kann – mit entsprechender Planung und dem klugen Einsatz moderner Technologie.“