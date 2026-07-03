Dafür geben die Österreicher ihr Geld aus

Wie viel Geld haben die Österreicher zum Leben und wohin fließt es? Die neue Konsumerhebung zeigt: Im Schnitt gibt ein Haushalt 4.170 Euro im Monat aus. Der größte Brocken davon ist wenig überraschend.

Das Leben in Österreich ist teuer – aber wohin fließt das hart verdiente Geld eigentlich genau? Antwort darauf liefert die aktuelle Konsumerhebung, die alle fünf Jahre die Verbrauchsausgaben der privaten Haushalte im Land detailliert unter die Lupe nimmt. Für die aktuelle Statistik wurden die Daten von April 2024 bis Mai 2025 erhoben.

Der Wohnbau als absoluter Budget-Hammer

Wie aus dem aktuellen Kurzbericht zur Erhebung hervorgeht, belaufen sich die durchschnittlichen monatlichen Haushaltsausgaben in Österreich auf 4.170 Euro. Ein riesiger Teil davon ist allerdings sofort für die Fixkosten reserviert. Mit mehr als einem Viertel (26,4 Prozent) entfällt der mit Abstand größte Brocken auf den Bereich Wohnen und Energie. An zweiter Stelle folgt das Thema Mobilität: Für den Verkehr (inklusive Auto und Öffis) geben die Haushalte im Schnitt 13,6 Prozent ihres Budgets aus. Fast gleichauf liegen die Kosten für die tägliche Ernährung und alkoholfreie Getränke (11,6 Prozent) sowie Ausgaben für den Freizeit-, Sport- und Kulturbereich (11,4 Prozent).

Wofür am wenigsten übrig bleibt

Deutlich sparsamer müssen die Österreicher in anderen Bereichen haushalten. Die Gastronomie schlägt mit 6,6 Prozent zu Buche, dicht gefolgt von der Wohnungsausstattung (6,2 Prozent) und der Gesundheit (4,8 Prozent). Das Schlusslicht im Ranking bildet die Bildung mit gerade einmal 1,1 Prozent der monatlichen Ausgaben.

Große Schere zwischen den Haushalten

Die reinen Durchschnittswerte spiegeln allerdings nicht die ganze Realität wider. Die Statistiker betonen, dass der sogenannte Median der Haushaltsausgaben bei 3.450 Euro liegt – das bedeutet, die exakte Hälfte aller Haushalte gibt weniger als diesen Betrag aus, die andere Hälfte mehr. Noch deutlicher wird die finanzielle Kluft, wenn man die Haushaltsgröße herausrechnet und die Ausgaben pro Erwachsenem betrachtet: Während das ausgabenschwächste Zehntel der Bevölkerung mit weniger als 1.230 Euro im Monat über die Runden kommen muss, verzeichnet das ausgabenstärkste Zehntel monatliche Ausgaben von mindestens 4.680 Euro pro Kopf. Insgesamt haben an der repräsentativen Stichproben-Erhebung 6.689 Haushalte aus ganz Österreich teilgenommen.