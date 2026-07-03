Ganz Österreich darf sich auf viel Sonne freuen

Wer für den morgigen Samstag einen Ausflug, einen Badetag oder eine Wanderung geplant hat, kann sich freuen. Das Wetter zeigt sich in ganz Österreich von seiner freundlichen und absolut trockenen Seite. Wie die Meteorologen der GeoSphere Austria in ihrer aktuellen Prognose mitteilen, dominiert am Samstag der Sonnenschein das Wettergeschehen. Vorerst zeigen sich nur wenige, flache Quellwolken am Himmel. Im Laufe des Nachmittags ziehen von Nordosten her ein paar dichtere Wolkenfelder über das Land. Die Tageshöchstwerte bewegen sich laut GeoSphere Austria zwischen 22 und 29 Grad.

Ideale Bedingungen für Wanderer

Auch auf den Bergen herrschen morgen nahezu perfekte Bedingungen für eine Gipfeltour. Wie die Wetterexperten für den Samstag ankündigen, steht ein überwiegend sonniger Bergwettertag bevor: „Es ziehen tagsüber nur harmlose Wolken bzw. Quellwolken durch. In 3000 m Höhe hat es bis zu 4 Grad, in 2000 m um 12 Grad.“