Auto überschlägt sich: Zwei junge Menschen bei Unfall verletzt

Eine 24-jährige Autofahrerin verlor Freitagabend auf der L29 die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Auto überschlug sich und kam erst auf einer Wiese zum Stillstand. Zwei Menschen wurden verletzt.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitagabend, 3. Juli, auf der L29 in Egg (Vorarlberg) ereignet. Gegen 21.15 Uhr war eine 24-jährige Autofahrerin von Lingenau in Richtung Egg unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen verlor.

Auto überschlug sich nach Schleuderunfall

Nach Angaben der Polizei kam das Auto in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern, wurde im Bereich einer leichten Geländekuppe ausgehoben und überschlug sich. Erst in einer angrenzenden Wiese kam das Auto wieder auf den Rädern zum Stillstand. Die 24-jährige Lenkerin erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins Landeskrankenhaus Bregenz gebracht. Ihr 25-jähriger Beifahrer zog sich nach ersten Erkenntnissen vermutlich schwere Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Dornbirn eingeliefert.

Alkohol spielte keine Rolle

Ein Alkomattest bei der Autofahrerin verlief negativ. Die Polizei stellte 0,00 Promille fest. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Zusätzlich wurde die angrenzende Wiese durch den Unfall beschädigt. Neben Polizei und Rettungsdienst standen auch ein Notarzt, ein First Responder sowie die Feuerwehr Egg-Großdorf mit rund 20 Einsatzkräften im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.