Ferienstart: Hier sparen Autofahrer beim Tanken jetzt richtig Geld

Pünktlich zum Ferienbeginn gibt es gute Nachrichten für Autofahrer: Die Spritpreise in Österreich sind deutlich gesunken. Wer jetzt in den Urlaub startet, kann mit der richtigen Tankstrategie mehrere Euro sparen.

Nach den starken Preisanstiegen infolge des Nahostkonflikts hat sich die Lage an den Zapfsäulen wieder entspannt.

Nach den starken Preisanstiegen infolge des Nahostkonflikts hat sich die Lage an den Zapfsäulen wieder entspannt.

Die Sommerferien beginnen und für viele Österreicher heißt das: Auto packen und ab in den Urlaub. Passend dazu sind die Treibstoffpreise in den vergangenen Tagen deutlich gefallen. Laut dem ARBÖ kostet Tanken in Österreich derzeit wieder so wenig wie Anfang März. Wer seine Route geschickt plant, kann trotzdem noch zusätzlich sparen.

Österreich derzeit günstiger als viele Urlaubsländer

Nach den starken Preisanstiegen infolge des Nahostkonflikts hat sich die Lage an den Zapfsäulen wieder entspannt. Im österreichweiten Durchschnitt kostet ein Liter Diesel derzeit rund 1,73 Euro, Super 95 liegt bei etwa 1,68 Euro. Damit ist Österreich aktuell günstiger als viele klassische Urlaubsdestinationen.

Ein Vergleich zeigt: Italien : Diesel 1,89 Euro | Super 95 1,81 Euro

: Diesel 1,89 Euro | Super 95 1,81 Euro Frankreich: Diesel 1,87 Euro | Super 95 1,94 Euro

Diesel 1,87 Euro | Super 95 1,94 Euro Deutschland: Diesel 1,76 Euro | Super 95 1,90 Euro

Diesel 1,76 Euro | Super 95 1,90 Euro Wer Richtung Süden oder Westen unterwegs ist, sollte deshalb überlegen, den Tank bereits vor der Grenze zu füllen.

In diesen Ländern ist Sprit noch billiger

Anders sieht es bei Reisen Richtung Osten aus. Dort liegen die Preise teilweise deutlich unter dem österreichischen Niveau.

Besonders günstig ist Tanken derzeit in: Tschechien: Diesel 1,45 Euro | Super 95 1,59 Euro

Kroatien: Diesel 1,66 Euro | Super 95 1,61 Euro

Slowenien: Diesel 1,68 Euro | Super 95 1,58 Euro

Gerade für Urlauber auf dem Weg an die Adria kann sich ein Tankstopp kurz hinter der Grenze lohnen.

ARBÖ empfiehlt gute Planung

Der Autofahrerclub ARBÖ rät dennoch davon ab, für ein paar Cent Preisunterschied große Umwege in Kauf zu nehmen. Sinnvoll sei vielmehr, Tank- oder Ladestopps bereits vor Reisebeginn zu planen. Denn auch innerhalb eines Landes gibt es erhebliche Preisunterschiede. Besonders an Autobahnen, in Tourismusregionen oder Großstädten sind die Kraftstoffpreise häufig höher als an Tankstellen etwas abseits der Hauptverkehrsachsen.