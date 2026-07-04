Millionen-Strafen für Auslands-Betriebe in Österreich

Im Bereich Lohn- und Sozialdumping hat die Finanzpolizei im Jahr 2025 nicht weniger als 1.327 Betriebe aus dem Ausland überprüft, die in Österreich tätig waren. Die Zahl der Verdachtsfälle ist dabei relativ stabil geblieben.

Wie das Finanzministerium nun berichtet habe es in 274 Fällen einen Verdacht auf Unterentlohnung gegeben – womit rund acht Prozent der kontrollierten Arbeitnehmer betroffen waren. Zudem hat man 433 Strafanträge wegen Nichtbereithaltens oder Nichtbereitstellens von Lohnunterlagen gestellt. Insgesamt lagen die Geldstrafen im Vorjahr bei rund 5,37 Millionen Euro. Diese sind damit im Vergleich zum Jahr davor gestiegen, so das Ministerium weiter.

So werden Kontrollen 2026 fortgeführt

Und die Kontrollmaßnahmen werden 2026 auf Basis der Risikoanalyse gezielt fortgeführt, versichert man. Schwerpunkte setzt man dabei in den Bereichen Straßentransport, Bau- und Baunebengewerbe, Security und Eventbranche sowie Hotel, Gastronomie und Tourismus. Das sind jene Branchen, in denen aufgrund der bisherigen Erfahrungen und Datenlage ein erhöhtes Risiko für Lohn- und Sozialdumping besteht. Darüber hinaus behält man die grenznahen Einsätze in Niederösterreich, dem Burgenland, der Steiermark und Kärnten bei. Vorgesehen sind bundesweite Einsatztage je Halbjahr, um die generalpräventive Wirkung der Kontrollen weiter zu stärken, wobei man vor allem betriebliche Fahrzeuge und deren Insassen überprüft.

Finanzministerium: „Ziel bleibt es…“

2026 hat man den Fokus ebenfalls auf jenen Betrieben, die aus dem Ausland nach Österreich hereinarbeiten. Auch hier erfolgen die Kontrollen risikobasiert, zielgerichtet und in enger Abstimmung mit den zuständigen Stellen. „Ziel bleibt es, Lohn- und Sozialdumping wirksam zu bekämpfen, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu schützen und faire Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen in Österreich sicherzustellen“, erklärt man aus dem Ministerium.

„Wer Beschäftigte unterbezahlt…“

Finanzminister Markus Marterbauer dazu: „Der 2018 ins Leben gerufene jährliche Kontrollplan trägt dazu bei, zielgerichtet gegen Lohn- und Sozialdumping vorzugehen, sichert heimischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern das ihnen zustehende Entgelt und fördert fairen Wettbewerb zwischen Unternehmen.“ Auch Arbeits- und Sozialministerin Korinna Schumann weiß: „Wer Beschäftigte unterbezahlt oder gesetzliche Standards umgeht, schadet den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, entzieht unserem Sozialstaat wesentliche Einnahmen und verschafft sich unfaire Wettbewerbsvorteile.“