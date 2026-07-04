Lotto-Änderung ab 8. Juli: Was das für Österreicher jetzt bedeutet

Mit dem kommenden Mittwoch, 8. Juli 2026, wird sich bei den Lotto-Ziehungen wieder etwas ändern. Konkret betroffen ist LottoPlus. Wir haben genau nachgebohrt und wissen, was das für Teilnehmer genau bedeutet.

Gleich zwei statt „nur“ noch einer Gewinnmöglichkeit warten auf Lotto-Spieler ab 8. Juli 2026, die das Hakerl auch bei der LottoPlus-Ziehung machen. Statt 50 Cent wird man dafür künftig jedoch 80 Cent zahlen müssen. Gleichzeitig muss dadurch auch die Gewinnpyramide neu aufgestellt werden. So werden die Ausschüttungen bei LottoPlus von 48,8 auf 45 Prozent, bei Lotto von 48,8 auf 48 Prozent angepasst. Grund dafür sind gestiegene gesetzliche Abgaben, zusätzlich möchte man damit die langfristige Stabilität des Spiels sichern, so die Österreichischen Lotterien.

LottoPlus: Was Änderungen konkret bedeuten

Was aber bedeutet die Änderung bei LottoPlus für die teilnehmenden Österreicher genau? Einerseits hat man für 30 Cent mehr nun eben eine doppelte Chance auf Gewinne. Konkret bedeutet das, dass ab 8. Juli 2026 gleich zwei Mal sechs Zahlen gezogen werden, mit den eigenen Zahlen ist man dann automatisch bei beiden Ziehungen mit dabei, so die Lotterien gegenüber 5 Minuten. Auf Nachfrage erklärt man außerdem: „Nein, man kann nicht nur bei einer LottoPlus-Ziehung teilnehmen. Entweder teilnehmen oder nicht teilnehmen. Und wenn teilnehmen, dann für 80 Cent an beiden Ziehungen.“

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Zweite LottoPlus-Änderung 2026

Bei dieser Neuerung handelt es sich übrigens um die bereits zweite Änderung bei LottoPlus in diesem Jahr. Anfang des Jahres ist die Ziehung nämlich aus dem Fernsehen „verschwunden“. Seither wird schon davor gezogen und die Zahlen dann während der „normalen“ Lotto-Ziehung präsentiert. Alles dazu auch hier: Neu ab 4. Jänner: Warum Lotto-Ziehungen kürzer werden.

Im Juli: Mehrere Änderungen und Neuerungen treten in Österreich in Kraft

Dabei handelt es sich übrigens auch nicht um die einzige Neuerung bzw. Änderung, die im Juli in Österreich in Kraft tritt. So wurde mit 1. Juli etwa die Mehrwertsteuer auf einige Grundnahrungsmittel von zehn auf 4,9 Prozent gesenkt. Außerdem werden gleichzeitig auch Pakete aus dem Ausland teurer, pro deklarierter Warengruppe gibt es ab sofort einen fixen Zollsatz von drei Euro, die bisherige 150-Euro-Freigrenze fällt weg. Das und viele weitere Änderungen findet ihr hier bei 5 Minuten: Einkauf, Öffis, Lotto: All das ändert sich jetzt im Juli.