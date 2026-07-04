240 Euro im Monat ab Juli: Wer neuen „Bonus“ jetzt beantragen kann

Mit Juli 2026 startet der "Unterstützungsfonds für Alleinerziehende" in Österreich. Betroffene bekommen aus diesem bis zu 240,60 Euro im Monat pro Kind. Wir haben alle Informationen zu dieser Leistung des Staates.

In den vergangenen Wochen wurde eine Unterstützungsleistung für Alleinerziehende in Österreich auf die Schiene gebracht. Dabei handelt es sich um einen Unterstützungsfonds für jene Personen, die keinen Unterhalt, keinen Unterhaltsvorschuss bzw. keine Hinterbliebenenleistungen erhalten, so das Sozialministerium. Der Fonds ist mit 1. Juli 2026 in Kraft getreten. Hier auf 5 Minuten erfahrt ihr nun alles, was es zum Fonds zu wissen gibt. Außerdem zeigen wir auch noch eine weitere Unterstützungsleistung des Bundes auf.

Voraussetzungen für 240-Euro-Unterstützungsleistung

Voraussetzungen für Zuwendungen aus dem Fonds sind auch, dass man mit dem Kind bzw. den Kindern an einem gemeinsamen Hauptwohnsitz wohnt und dass die Alleinerziehenden keine Unterhaltszahlungen für das Kind bzw. die Kinder erhält. Das könnte unter anderem deshalb sein, weil der Unterhaltsschuldner nicht auffindbar oder leistungsfähig ist, oder weil die Alleinerziehende durch ebenjenen Gewalt erfahren und aufgrund dieser Erfahrung den Unterhalt nicht durchgesetzt hat. Ebenfalls anspruchsberechtigt sind Alleinerziehende und deren Kinder, die mangels ausreichender Wartezeiten keine Halbwaisen- oder Waisenpension erhalten.

Weitere Voraussetzungen: österreichische Staatsbürger, EU- oder EWR-Bürger oder Schweizer Bürger, die einen befristeten Aufenthaltstitel haben (Ausnahme: vorübergehend befristeter Aufenthaltstitel)

Asylberechtigte

subsidiär Schutzberechtigte

Vertriebene

Einkommensgrenze: maximal 2.768 Netto im Jahr 2026

Was es mit der Einkommensgrenze auf sich hat

Monatlich darf man nicht mehr als 2.768 Euro netto verdienen, um die volle Höhe der Zahlung zu erhalten. Die Einkommensgrenze wird dabei laut Ministerium jährlich angepasst. Dabei nicht dazugerechnet werden etwa Pflegegeld, Sonderzahlungen, Familienbeihilfen, Familienabsetz- und Mehrbeträge im Rahmen des Steuerausgleichs, Studien- und Wohnbeihilfen. Übrigens: Liegt das Einkommen nur geringfügig über der Einkommensgrenze, kann eine verringerte Zuwendung gewährt werden. „Die Zuwendung wird schrittweise reduziert und nicht sofort eingestellt“, erklärt man. Die Rede ist dabei von maximal 460 Euro oberhalb der Einkommensgrenze. In diesem Bereich kann eine verringerte Höhe gewährt werden, die im Rahmen der Antragsprüfung berechnet wird.

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Einmalleistung von bis zu 4.000 Euro auch möglich

Die Zuwendungen betragen bei ausbleibendem Unterhalt 240,60 Euro pro Kind und werden zwölf Mal pro Jahr ausbezahlt. Besteht kein Anspruch auf Hinterbliebenenleistungen, wird die Zuwendung 14 Mal pro Jahr bezahlt. Zudem kann für Gewaltbetroffene bei Bedarf eine zusätzliche Zuwendung in Form einer Einmalleistung von bis zu 4.000 Euro gewährt werden. Die monatlichen Leistungen gibt es jedenfalls frühestens ab Beginn des Monats der Antragstellung, sie wird maximal für zwölf Monate befristet gewährt und kann dann neuerlich beantragt werden. Anträge können ab Juli 2026 beim Sozialministeriumservice erfolgen. Aktuell (Stand 4. Juli 2026) sind Anträge per Post, E-Mail oder persönlich möglich, an einem online-Antrag wird gearbeitet. Für diesen wird allerdings eine ID Austria benötigt. Den Antrag findet ihr hier online auf der Seite des Sozialministeriumservice.

Weitere Unterstützungsleistung wird seit Juli 2025 ausbezahlt

Alleinverdiener und Alleinerziehende bekommen übrigens auch einen weiteren 60 Euro-Bonus ausbezahlt – sofern sie anspruchsberechtigt sind. Dazu ist ein Steuerausgleich notwendig, Anspruchsberechtigte werden dann automatisch kontaktiert. Geld gibt es dann teils auch rückwirkend. So ist es etwa auch einer 5 Minuten-Leserin gegangen. Alle Informationen zum Bonus und zu dem Fall auch hier: 60 Euro im Monat: Diese Österreicher bekommen Bonus jetzt nachgezahlt. Während der Bonus mit rund 70.000 Beziehern gestartet ist, bekommen mittlerweile fast 90.000 Menschen das Geld monatlich überwiesen, heißt es auf Nachfrage aus dem Finanzministerium gegenüber 5 Minuten. Wie sich die Anzahl der Anspruchsberechtigten über die Monate verändert hat, seht ihr in der folgenden Tabelle.