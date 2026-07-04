Krank im Ausland? Das sollte man vor der Abreise in den Urlaub beachten

Wer in diesem Sommer in den Urlaub fährt, sollte genau packen. Neben Sonnencreme, Reisepass, Bargeld und Co. darf eine Sache auf keinen Fall fehlen: die E-Card.

Diese Karte sollte man auf keinen Fall vergessen.

Diese Karte sollte man auf keinen Fall vergessen.

Darauf macht aktuell die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) aufmerksam, denn das Kärtchen gilt im Ausland als Europäische Krankenversicherungskarte, vor allem für Kärntnerinnen und Kärntner, welche auf Naherholungen in den Nachbarländern Slowenien und Italien setzen, wird die Thematik oftmals relevant.

Ausnahmen und Ansprüche

Als Vertragsstaaten, in denen die Karte gültig ist, zählen alle Mitgliedstaaten der EU, einige Balkanstaaten sowie die Schweiz und Großbritannien. In den besagten Ländern kann die ärztliche Behandlung direkt vor Ort in Anspruch genommen werden, für die Türkei wird allerdings ein eigener Urlaubskrankenschein benötigt. Gedeckt werden über die E-Card ausschließlich Leistungen, die medizinisch erforderlich beziehungsweise nicht aufschiebbar sind.

Fährst du 2026 in den Urlaub? Ja, aber „nur“ innerhalb von Österreich Ja, mehrmals Ja, einmal Nein, ist nicht geplant Weiß noch nicht Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Achtung ab dem 18. Geburtstag

Besondere Aufmerksamkeit ist im Urlaub zudem bei Familien mit Jugendlichen geboten, die bald 18 Jahre alt werden. Hier muss rechtzeitig geprüft werden, ob die Jugendlichen noch bei den Eltern mitversichert sind. Grundsätzlich sind Kinder bis einen Tag vor ihrem 18. Geburtstag automatisch über die Eltern abgesichert. Unter bestimmten Voraussetzungen können junge Erwachsene jedoch weiterhin kostenlos mitversichert bleiben. Bezieht man zum Beispiel Familienbeihilfe, verlängert sich dieser Schutz ganz automatisch.