Polizei warnt: Findest du DAS an deiner Tür, könnte ein Einbruch drohen

Mit einem kaum sichtbaren Trick überprüfen Einbrecher offenbar, ob Wohnungen leer stehen. Nach mehreren Einbrüchen in Oberösterreich warnt die Polizei nun vor dünnen Klebefäden an Wohnungstüren und bittet um besondere Aufmerksamke

In den vergangenen Tagen kam es so bereits zu Einbruchsdiebstählen in den Städten Linz, Traun, Wels und Steyr. Das Landeskriminalamt Oberösterreich ersucht die Bevölkerung um erhöhte Aufmerksamkeit.

In den vergangenen Tagen kam es so bereits zu Einbruchsdiebstählen in den Städten Linz, Traun, Wels und Steyr. Das Landeskriminalamt Oberösterreich ersucht die Bevölkerung um erhöhte Aufmerksamkeit.

Das Landeskriminalamt OÖ führt derzeit Ermittlungen gegen eine bislang unbekannte Tätergruppe, die im Verdacht steht, Einbruchsdiebstähle in Wohnungen zu verüben. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand verschaffen sich die Täter zunächst Zugang zu Wohnhausanlagen und bringen zwischen Wohnungstüre und Türstock – zumeist im unteren Bereich der Eingangstüre – dünne Klebefäden an. Diese sind für Bewohner oft nur schwer wahrnehmbar.

Einbrecher nutzen diesen Klebestreifen-Trick

Mehrere Stunden bis zu einem Tag später kehren die Täter zu den betreffenden Wohnhausanlagen zurück und kontrollieren die angebrachten Klebefäden. Sind diese unbeschädigt und weiterhin vorhanden, schließen die Täter daraus, dass die Wohnungstüre in diesem Zeitraum nicht geöffnet wurde und die Bewohner vermutlich abwesend sind. Daraufhin werden gezielt Einbruchsdiebstähle in die betroffenen Wohnungen verübt.

Mehrere Fälle: Polizei warnt vor möglichen Einbrüchen

In den vergangenen Tagen kam es so bereits zu Einbruchsdiebstählen in den Städten Linz, Traun, Wels und Steyr. Das Landeskriminalamt Oberösterreich ersucht die Bevölkerung um erhöhte Aufmerksamkeit. Sollten an Wohnungstüren derartige Klebefäden oder sonstige verdächtige Manipulationen festgestellt werden, wird ersucht, unverzüglich die nächstgelegene Polizeidienststelle oder den Polizeinotruf 133 zu verständigen. „Durch eine rasche Meldung können umgehend kriminalpolizeiliche Maßnahmen gesetzt und weitere Ermittlungen zur Ausforschung der Täter eingeleitet werden. Jeder Hinweis kann für die laufenden Ermittlungen von Bedeutung sein und wird vertraulich behandelt“, teilt die Polizei abschließend mit.