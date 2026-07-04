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Das Bild auf www.5min.at zeigt den Gardasee.
Eine italienische Zeitung hat eine Umfrage gestartet.
Italien/Österreich
04/07/2026
Reise an den See

Gardasee-Umfrage: Das bemängeln Urlauber am beliebten Reiseziel

Traumhafte Kulisse, dichter Verkehr: Wie kommt der Gardasee aktuell bei den Urlaubern an?

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
2 Minuten Lesezeit(253 Wörter)
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Der Gardasee bleibt für viele ein Traumziel in diesem Sommer, doch wie fällt die Bilanz der Urlauber vor Ort aus? Eine Umfrage der Zeitung „L’Arena“ in Lazise, einem der meistbesuchten Orte am Ostufer, liefert ein differenziertes Bild zwischen landschaftlicher Idylle und infrastrukturellen Schwachstellen.

Lob für Flair und Radwege

Besonders hoch im Kurs stehen bei den Gästen die Ortschaften sowie die Kulisse aus Bergen und See. Auch die Uferpromenaden und gut ausgebauten Radwege werden intensiv genutzt, um die Region zu erkunden. Wer es ruhiger mag, schätzt zudem das von Weinbergen geprägte Hinterland. Überraschend positiv äußerten sich viele Befragte zu den Kosten: Unterkünfte und Verpflegung werden im internationalen Vergleich von etlichen Besuchern als preislich angemessen empfunden.

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Kritik an Verkehr und Beschilderung

Die Kehrseite ist jedoch der dichte Straßenverkehr, den zahlreiche Urlauber als großes Problem rund um den See nennen. Während die Radwege selbst gelobt werden, gilt das Fahrradfahren auf den normalen Straßen wegen des hohen Verkehrsaufkommens als unangenehm. Auch Autofahrer berichten von Hürden, vereinzelt wurde eine unübersichtliche Beschilderung kritisiert.

Geteilte Meinungen in der Gastronomie

Ein gemischtes Fazit zieht die Umfrage beim Thema Essen und Trinken. Während viele Urlauber die Preise als fair empfinden, bemängeln andere, dass manche Restaurants zu stark auf den Massentourismus ausgerichtet seien, wodurch das Preis-Leistungs-Verhältnis leide. Zudem wird von einigen Befragten der Wunsch nach authentischer italienischer Küche anstelle von international angepassten Speisekarten geäußert.

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