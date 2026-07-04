Vier alpine Notlagen an nur einem Tag forderten Rettungskräfte in Osttirol

Der erste Vorfall ereignete sich im Gemeindegebiet von Matrei in Osttirol. Eine 60-jährige Österreicherin war gemeinsam mit einer Begleiterin auf einer Fahrradtour im Landeggtal unterwegs. Am Ende des befahrbaren Weges ließen die beiden Frauen ihre Räder zurück und setzten die Tour zu Fuß in Richtung des Gipfels „Rabenstein“ fort. Im steilen Schlusstück kurz unterhalb des Gipfels, das leichte Kletterei erforderte, hielt sich die Frau mit beiden Händen an einem größeren Stein fest. Dieser löste sich jedoch unter der Belastung und stürzte auf ihren Fuß. Wegen der sofort einsetzenden starken Schmerzen wurde der Alpinnotruf abgesetzt. Ein Notarzthubschrauber barg die Verletzte schließlich und flog sie in das Bezirkskrankenhaus Lienz, wo in eine schwere Verletzung diagnostiziert wurde.

Im Schnee eingebrochen

Wenig später kam es am Großglockner zum nächsten Zwischenfall. Ein 39-jähriger deutscher Staatsbürger hatte in Begleitung eines Bergführers den Gipfel über den Normalweg, ausgehend von der Stüdlhütte, erfolgreich bestiegen. Beim anschließenden Abstieg über dieselbe Route brach der Mann gegen 13:30 Uhr auf dem Ködnitzkees im Bereich des „Alten Kalser Wegs“ auf rund 3.000 Metern Seehöhe mit dem rechten Fuß im weichen Gletscherschnee ein. Er blieb hängen, verlor das Gleichgewicht und stürzte seitlich zu Boden. Der Alpinist zog sich schwere Verletzungen zu, wurde vom Notarzthubschrauber geborgen und ebenfalls in die Unfallambulanz des Bezirkskrankenhauses Lienz gebracht.

Mit Downhillfahrrad gestürzt

Fast zeitgleich, gegen 14:00 Uhr, verunglückte ein 15-jähriger Österreicher direkt in Lienz. Der Jugendliche nahm mit seinem Downhillfahrrad an einer Veranstaltung teil und kam dabei schwer zu Sturz. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort durch den Ambulanzdienst der Bergrettung Lienz wurde der schwer verletzte Jugendliche in die Unfallambulanz des Lienzer Bezirkskrankenhauses eingeliefert.

Zehn Meter weit abgestürzt

Der vierte und aufwendigste Einsatz des Tages spielte sich am späten Nachmittag erneut am Großglockner ab. Ein verheiratetes Ehepaar aus Tschechien – eine 24-jährige Frau und ein 29-jähriger Mann – befand sich als Zweierseilschaft im Aufstieg über den Stüdlgrat zum Gipfel, wobei der Mann durchgehend vorstieg. Auf einer Höhe zwischen 3.650 und 3.700 Metern sicherte sich der 29-Jährige eigenen Angaben nach mit einer Selbstsicherungsschlinge an einem gebohrten Standhaken und setzte sich in seinen Sitzgurt. Laut Aussage seiner Ehefrau riss diese Schlinge jedoch, woraufhin der Mann rund zehn Meter rückwärts über gestuftes, fast senkrechtes Felsgelände abstürzte.

Schwierige Bergung

Ein befreundeter Bergsteiger aus einer vorausgehenden Seilschaft stieg sofort zu dem Verletzten ab und leistete Erste Hilfe, während parallel der Notruf abgesetzt wurde. Die Bergung gestaltete sich extrem schwierig: Aufgrund von starkem, böigem Nordwestwind und immer wieder durchziehenden Nebelschwaden konnte der alarmierte Notarzthubschrauber zunächst keine Rettung durchführen. Erst dem nachgeforderten Polizeihubschrauber aus Salzburg gelang schließlich eine Taubergung mittels variablem Tau. Der schwer verletzte Tscheche wurde zum Lucknerhaus geflogen, an die Besatzung des Notarzthubschraubers übergeben und nach der Erstversorgung in das Tauernklinikum Zell am See transportiert. Die Ehefrau blieb unverletzt und wurde von zufällig anwesenden Mitgliedern der Bergrettung Matrei und Kals über den Gipfel des Großglockners sicher zur Adlersruhe begleitet.