„Immer wieder Regen oder kurze Gewitter“: Dieses Wetter erwartet uns am Sonntag

Der Sonntag, 5. Juli 2026, bringt in Österreich wettertechnisch so ziemlich alles mit, was der Sommer so zu bieten hat. Die Meteorologen der GeoSphere Austria dazu: „Unter leichtem Störungseinfluss gehen tagsüber, neben sonnigen Abschnitten, im ganzen Land immer wieder Regenschauer oder kurze Gewitter nieder.“ Im Süden und Südosten des Landes darf man sich dabei wohl über etwas mehr Sonnenschein freuen, hier soll es seltener regnen, so die Experten. Der Wind bläst mäßig, im Norden und Osten teils auch lebhaft aus Westen. Die Temperaturen liegen in der Früh noch bei zwischen zehn und 20 Grad, die Höchstwerte betragen schließlich 23 bis 30 Grad. Die höchsten Werte erwarten die Meteorologen im Südosten und Süden des Landes.