Klimabonus: Zwei Österreicher haben sich Geld erst 2026 geholt

Ja, richtig gehört: Zwei Österreicher haben sich dieses Jahr tatsächlich den Klimabonus geholt. Dabei handelt es sich auch nicht um einen Betrug oder dergleichen. Hier bei uns erfahrt ihr ganz genau, was es damit auf sich hat.

Den Klimabonus gibt es zwar seit über einem Jahr nicht mehr, dennoch können ihn sich noch einige Menschen holen.

Den Klimabonus gibt es zwar seit über einem Jahr nicht mehr, dennoch können ihn sich noch einige Menschen holen.

Was sich erst wie eine Betrugsmeldung anhört, ist in dem Fall ausnahmsweise mal keine. Der Klimabonus wurde von der aktuellen Regierung aus Kostengründen zwar letztes Jahr abgeschafft, dennoch gibt es immer noch Personen, die sich das Geld holen und auch holen können. Und das fast eineinhalb Jahre nach der letzten Auszahlung (die zweite Welle der 2024er-Ausgabe im Februar und März 2025).

Ein Klimabonus im Februar, einer im Juni ausgezahlt

Wie man aus dem dafür zuständigen Bundesministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Klima (BMLUK) nun gegenüber 5 Minuten exklusiv erklärt, haben sich in der ersten Hälfte des Jahres 2026 bisher zwei Personen in Österreich den Klimabonus nachträglich auszahlen lassen – „einmal im Februar und einmal im Juni“, so die Informationen aus dem Ministerium. Woher genau die beiden sind, die das Geld abgeholt haben, ist unklar. Das Ministerium jedenfalls weiter: „Hierbei handelt es sich um Überweisungen an Personen, die ihren RSa-Brief nicht rechtzeitig abgeholt haben und nun die Möglichkeit der nachträglichen Überweisung offener Ansprüche nutzen.“

„Insgesamt wurden auf diesem Weg 559 Klimaboni nachträglich überwiesen. In Summe waren das 132.520 Euro“, heißt es aus dem Ministerium auf Nachfrage von 5 Minuten.

So viele Klimabonus-Ansprüche sind aktuell noch offen

Stellt man diese 559 Klimaboni den noch vorhandenen Ansprüchen der drei Jahre, in denen es zu Auszahlungen gekommen ist, gegenüber, bleibt einem aber der Mund offen stehen. Bisher in Anspruch genommen wurden nämlich nur etwas mehr als ein Promille (0,1 Prozent) der noch vorhandenen 429.820 Ansprüche. Hat man sich den Brief nicht abgeholt, hat man bis Ende Dezember 2027 noch Zeit, sich den Klimabonus auszahlen zu lassen. Macht man das nicht, bleibt das Geld beim Ministerium. Offene Ansprüche könnt ihr übrigens hier online prüfen.

Achtung: Klimabonus-Gutscheine hatten ein Ablaufdatum

Selbes gilt übrigens, sollte man das Ablaufdatum auf den Gutscheinen übersehen haben. Die Klimabonus-Gutscheine aus dem Jahr 2024 waren nämlich nur bis 31. Dezember 2025 gültig „und sind daher mittlerweile (ebenso wie die Gutscheine aus den Jahren 2022 und 2023) nicht mehr einlösbar“, so das Ministerium. Da der Anspruch mit der Entgegennahme der Gutscheine als erfüllt gilt, kann man sich in diesem Fall das Geld nicht wieder überweisen lassen, weiß man gegenüber 5 Minuten abschließend.