Schwerer Unfall auf B120 in Oberösterreich: Mutter und zwei Kinder verletzt

Auf der B120 im Bezirk Kirchdorf ist es zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen: Eine Mutter und ihre beiden Kinder wurden dabei verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Auslöser dürfte ein riskantes Überholmanöver gewesen sein.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Samstag auf der B120 bei Steinfelden im Bezirk Kirchdorf ereignet. Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein missglücktes Überholmanöver den Zusammenstoß ausgelöst haben. Nach Angaben der Einsatzkräfte wollte ein Autofahrer zwei Fahrzeuge überholen. Dabei dürfte er übersehen haben, dass eines der vorausfahrenden Autos bereits nach links abbiegen wollte.

Auto gegen Gartenmauer geschleudert

Durch die Kollision wurde eines der beteiligten Fahrzeuge von der Fahrbahn abgedrängt. Das Auto kam schließlich auf einer Gartenmauer zum Stillstand. Das zweite Fahrzeug blieb schwer beschädigt auf der Bundesstraße stehen. Bei dem Unfall wurden eine Mutter sowie ihre beiden Kinder verletzt. Sie wurden nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in das Krankenhaus Kirchdorf eingeliefert.