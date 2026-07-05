Aus Österreich: Hunderttausende Pensionen ins Ausland überwiesen

Etwas mehr als 304.000 österreichische Pensionen haben im Vorjahr den Weg ins Ausland "gefunden". Heißt: Der Pensionsbezieher hat seinen Wohnsitz nicht in Österreich. Woher diese Pensionisten so sind, erfahrt ihr hier bei uns.

Eine parlamentarische Beantwortung einer Anfrage der FPÖ durch das Sozialministerium legt nun offen, wie viele Pensionen aus Österreich ins Ausland überwiesen worden sind. Konkret sind es nicht weniger als 304.019 Leistungen, wobei 59.652 davon an österreichische Staatsbürger gegangen sind. Wo es sich die Österreicher im Ausland gemütlich gemacht haben? Vor allem in Deutschland. 37.808 der Leistungen an österreichische Staatsbürger sind nämlich nach Deutschland gegangen, dahinter folgen die Schweiz (6.694), die USA (1.597), die Türkei (1.552), Australien (1.176) und Italien (1.095). In der folgenden Tabelle findet ihr die Top 15 der Länder, in die Pensionsleistungen an österreichische Staatsbürger gehen.

Staat Pensionsleistung (Anzahl) Deutschland 37.808 Schweiz 6.694 USA 1.597 Türkei 1.552 Australien 1.176 Italien 1.095 Ungarn 979 Spanien 966 Großbritannien 884 Kanada 884 Serbien 765 Frankreich 739 Liechtenstein 624 Schweden 604 Niederlande 563

Deutschland als Hauptziel von Auslandspensionen

Generell ist Deutschland das Hauptziel von Auslandspensionen. Auch bei Staatsbürgern aus dem EWR (Europäischer Wirtschaftsraum) liegen unsere nördlichen Nachbarn ganz klar voran. Wenig überraschend sind in der Statistik vor allem Nachbarländer rund um die Slowakei, Ungarn und Slowenien voran, auch Kroatien, Polen und Rumänien finden sich weit vorne wieder. Bei Pensionen, die an Drittstaatsangehörige (außerhalb vom EWR) gehen, liegt Serbien mit 22.669 Leistungen vorne. Dahinter folgen die Türkei und Bosnien Herzegowina mit 17.302 bzw. 15.600 überwiesenen Pensionsleistungen. Folgend eine Tabelle der Top 15-Staaten, in denen Drittstaatsangehörige leben, an die eine österreichische Leistung ging.

Staat Pensionsleistung (Anzahl) Serbien 22.669 Türkei 17.302 Bosnien und Herzegowina 15.600 Deutschland 7.033 Schweiz 6.714 Australien 3.436 USA 3.307 Kanada 2.517 Nordmazedonien 1.901 Großbritannien 1.107 Kroatien 1.030 Kosovo 818 Slowenien 534 Israel 518 Thailand 240

Nur wenige Österreicher in Serbien und Co.

Die Statistik zeigt dabei recht klar, dass Menschen, die sich hierzulande einbürgern lassen haben, wohl weniger wahrscheinlich wieder zurück in die Heimat gehen. So gingen etwa 765 Leistungen nach Serbien an österreichische Staatsbürger, gleichzeitig waren es ebenjene 22.669 Leistungen, die an Drittstaatsangehörige nach Serbien geflossen sind. Ähnlich sieht die Lage bei der Türkei mit 1.552 Leistungen an österreichische Staatsbürger und Bosnien und Herzegowina mit 365 derartigen Auszahlungen aus.

Die durchschnittliche Pensionshöhe von Menschen, die nicht in Österreich leben

Wie viel Geld wird aber quasi ins Ausland überwiesen? Das ist nicht gerade atemberaubend viel. Die durchschnittliche Pensionshöhe beträgt bei österreichischen Pensionisten nämlich nur rund 554 Euro, bei EWR-Bürgern waren es 308, bei Drittstaatsangehörigen 414 Euro. Heißt auch: Vermutlich haben die meisten der Betroffenen, die eine Pension ins Ausland geschickt bekommen, nicht sonderlich lange Versicherungszeiten hierzulande zu verzeichnen – und beziehen wohl meist auch noch eine weitere Rente im Ausland. Die Lohnsteuerstatistik für das Jahr 2024 legt das ebenfalls nahe, waren es doch nur 8.648 Pensionisten mit Wohnsitz im Ausland, die aus Österreich brutto mindestens 25.000 Euro im Jahr bekommen haben – also monatlich knapp 1.786 Euro brutto bzw. rund 1.653 Euro netto. Bei fast 200.000 Personen ist die Bruttopension dagegen bei weniger als 4.000 Euro im Jahr gelegen.

Wie viel Pension bekommst du netto? Unter 1.000 Euro Zwischen 1.000 und 1.500 Euro Zwischen 1.500 und 2.000 Euro Zwischen 2.000 und 2.500 Euro Zwischen 2.500 und 3.000 Euro Mehr als 3.000 Euro Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Vergleich mit 2024 zeigt Anstieg

Apropos 2024: Vergleicht man die Zahlen miteinander, zeigt sich ein Anstieg der Pensionen, die ins Ausland überwiesen werden. Das überrascht erst einmal nicht wirklich, steigen doch auch die Zahlen der Pensionsbezieher in Österreich an. Allerdings ist die Anzahl der Bezieher, die im Ausland wohnen, um 1,4 Prozent gestiegen – und damit doch deutlich stärker als jene in Österreich.

Pensionserhöhung in kommenden beiden Jahren unter der Inflation

Apropos Pensionen: In den vergangenen Monaten hat es rund um diesen Punkt große Diskussionen gegeben. Grund dafür war vor allem die kommende Pensionserhöhung und Maßnahmen, die in dem Bereich getroffen werden bzw. laut Experten getroffen werden sollten. Schließlich hat die Regierung beschlossen, die Erhöhungen etwas unterhalb der Inflation ausfallen zu lassen. Alles dazu unter anderem hier: Pensionserhöhung 2027: So viel Geld bekommen Millionen Österreicher mehr.