Giftige Schlange beißt Hund: Polizeihubschrauber rettet Vierbeiner

Nach einem Schlangenbiss musste ein Hund am Samstag aus alpinem Gelände gerettet werden. Der Polizeihubschrauber „Libelle“ flog den verletzten Vierbeiner ins Tal, damit er rasch tierärztlich versorgt werden konnte.

Eigentlich wollten ein 63-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden und seine Ehefrau gemeinsam mit ihrem Mischlingshund einen Ausflug in die Berge unternehmen. Doch auf dem Weg vom Offensee in Richtung Rinnerkogel kam es zu einem Zwischenfall, der einen außergewöhnlichen Rettungseinsatz auslöste. Zwischen der Rinnerhütte und dem Wildensee wurde der Hund von einer giftigen Schlange gebissen.

Hund konnte nicht mehr weiterlaufen

Nach dem Biss schwoll die Pfote des rund 35 Kilogramm schweren Hundes stark an. Sein Kreislauf verschlechterte sich zusehends, sodass das Tier nicht mehr in der Lage war, den Weg aus eigener Kraft fortzusetzen. Der Besitzer setzte daraufhin einen Notruf ab und bat um Hilfe. Nach der Alarmierung rückte der Polizeihubschrauber „Libelle“ zur Einsatzstelle aus. Gemeinsam mit mehreren Ersthelfern wurde der verletzte Hund in den Hubschrauber gebracht und sicher aus dem alpinen Gelände ins Tal geflogen. Dort wartete bereits die weitere Versorgung.

Direkt weiter zum Tierarzt

Unmittelbar nach der Landung brachte der Hundehalter seinen Vierbeiner zu einem Tierarzt, damit dieser medizinisch versorgt werden konnte. Dank des raschen Einsatzes der Helfer und der Besatzung des Polizeihubschraubers konnte der Hund schnell aus dem schwer zugänglichen Gelände gerettet und behandelt werden.