200 Hektar betroffen: Großbrand hält kroatische Urlaubsinsel in Atem

Löschflugzeuge und bodengebundene Einsatzkräfte kämpfen auf Hvar gegen die Flammen. Das Feuer vernichtete bereits rund 200 Hektar Land sowie mehrere Gebäude und Weinberge.

Löschflugzeuge und bodengebundene Einsatzkräfte kämpfen auf Hvar gegen die Flammen. Das Feuer vernichtete bereits rund 200 Hektar Land sowie mehrere Gebäude und Weinberge.

Auf der kroatischen Urlaubsinsel Hvar kämpfen Einsatzkräfte gegen die Flammen. Ein Großbrand, der am Freitagnachmittag ausbrach, fordert die Feuerwehr und den Einsatz von Löschflugzeugen auch am Sonntag weiterhin massiv. Es ist bereits das dritte heftige Feuer innerhalb kürzester Zeit in der Region vor Split: Erst am vergangenen Sonntag wüteten Flammen auf der Insel Vis, gefolgt von einem durch einen Blitzeinschlag ausgelösten Waldbrand auf Čiovo am Dienstag.

Unwegsames Gelände, Häuser zerstört

Die Alarmierung am Freitag ging gegen 16 Uhr bei der zuständigen Feuerwehrleitstelle der Gespanschaft Split-Dalmatien ein. Die Feuerwehr Jelsa schildert die ersten Stunden des Einsatzes: „Am Brandort angekommen, wirkte die Lage sehr ernst und anspruchsvoll. Die Löscharbeiten konzentrierten sich zunächst auf den Schutz der Häuser, die größtenteils gerettet werden konnten. Leider wurden jedoch auch einige Höfe und ältere Fahrzeuge zerstört.“ Wie die „Kleine Zeitung“ berichtet, fielen zwei leerstehende Gebäude den Flammen komplett zum Opfer, während zwei weitere Villen Beschädigungen davontrugen. Zudem verbrannte eine Reihe von Weinbergen. Die Brandbekämpfung wird vor allem durch die Gegebenheiten erschwert: Starke Winde fachten das Feuer immer wieder an und das bergige, unwegsame Gelände macht den Zugang zur Brandstelle für die Einsatzkräfte kompliziert.

200 Hektar betroffen

Bis zum Samstagnachmittag hatte sich die Zerstörung bereits auf ein Areal von etwa 200 Hektar ausgeweitet, auf dem Wälder, Gebüsch und Grasland verbrannten. Um die Lage unter Kontrolle zu bringen, wurde am Sonntagmorgen ein weiteres Löschflugzeug angefordert. Zudem erhielten die lokalen Einsatzkräfte Unterstützung vom Festland: Zusätzliche Feuerwehrteams aus den Regionen Sinj und Imotski wurden zur Verstärkung auf die Insel übergesetzt, wie aus dem Medienbericht hervorgeht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.07.2026 um 14:45 Uhr aktualisiert