Länger arbeiten? NEOS wollen über Pensionen reden – „Führt kein Weg vorbei“

Rund um die Pensions-Thematik wird es in Österreich weiterhin einfach nicht ruhig. Nun hat ÖVP-Finanzsprecher Andreas Ottenschläger in der Sendung "Hohes Haus" für Aufsehen gesorgt, die NEOS springen direkt auf den Zug mit auf.

In der ÖVP würde es bezüglich einer Anhebung des Pensionsantrittsalters bereits Gespräche geben, „für bestimmte Gruppen“ werde dieses wohl früher oder später erhöht werden müssen, so ÖVP-Finanzsprecher Andreas Ottenschläger in der ORF-Sendung „Hohes Haus“ am Sonntag, 5. Juli 2026. Gleichzeitig hofft man darauf, dass auch der Koalitionspartner, die SPÖ, einlenken würde. Weniger Probleme darf man hierbei beim zweiten Koalitionspartner, den NEOS, erwarten. Das zeigt auch eine Aussendung von Klubobmann Yannick Shetty nun.

©Parlamentsdirektion/​Thomas Topf | Andreas Ottenschläger hat in der ORF-Sendung „Hohes Haus“ das Thema „Pensionsantrittsalter“ angeschnitten. ©Parlamentsdirektion / Thomas Topf | Die NEOS rund um Klubobmann Yannick Shetty wollen nun ebenfalls darüber offen diskutieren.

„Schon seit Jahren…“

„An einer Diskussion über die Anpassung des Antrittsalters bei unseren Pensionen führt kein Weg vorbei. Schon seit Jahren treiben wir NEOS dieses Thema voran und warnen davor, dass unser Pensionssystem in der jetzigen Form unser Budget immer mehr belastet“, so Shetty, der findet, dass die Debatte „jetzt endlich geführt werden“ müsse. Trotz zentraler und wichtiger Reformen, wie dem Nachhaltigkeitsmechanismus und der Teilpension, würde noch etwas fehlen. der NEOS-Klubobmann dazu: „Das sind die größten Reformen im Pensionsbereich seit 20 Jahren, es darf aber erst der Anfang gewesen sein.“

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NEOS wollen „offen, ehrlich, ideologiebefreit“ diskutieren

Deshalb möchte man nun eben „offen, ehrlich und ideologiebefreit“ über eine derartige Anpassung des Pensionsantrittsalters diskutieren. Shetty liefert direkt auch den Grund dafür mit: „Immerhin fließt aktuell jeder vierte Euro aus dem Budget in die Pensionskasse – Tendenz steigend. Wer diese Entwicklung ignoriert, der riskiert, dass der finanzielle Spielraum für Entlastungen und Zukunftsinvestitionen in Bildung, Gesundheit, Infrastruktur und vieles mehr immer kleiner wird.“ Er spricht dabei auch wieder Modelle „wie jenes in Schweden, wo das gesetzliche Pensionsantrittsalter an die Lebenserwartung gekoppelt ist“ an. Das würde für die Österreicher wohl bedeuten, früher oder später einige Jahre länger arbeiten zu müssen.

Was die SPÖ von einer Erhöhung des Pensionsalters hält

In der SPÖ hat man sich bis zuletzt noch dagegen gewehrt und wird das wohl auch weiterhin so machen. Gegenüber 5 Minuten meinte SPÖ-Chef Andreas Babler im April etwa noch, dass eine über die Erhöhung des Frauenpensionsantrittsalters hinausgehende Erhöhung „für die SPÖ ausgeschlossen“ sei. Zumal das im Regierungsprogramm so auch gar nicht vorgesehen ist, weiß Babler. Tatsächlich ist eine mögliche Erhöhung des Antrittsalters nur im Rahmen des Nachhaltigkeitsmechanismus Thema. Mehr dazu hier: So spart Regierung bei Pensionen: Müssen wir bald länger arbeiten? Die 5 Minuten-Leser haben ebenfalls eine klare Meinung zu einer solchen Maßnahme: Später in Pension? „Wollte schon immer mit Rollator zur Arbeit“.