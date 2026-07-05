Vermögen: So viel brauchst du, um zur reicheren Hälfte zu gehören
Die Schweizer Universalbank UBS hat in einem Bericht veröffentlicht, wie es um das Privatvermögen auf der Welt 2025 gestanden ist. Wir wissen, wie viel Geld du demnach haben musst, um zur reicheren Hälfte Österreichs zu gehören.
Das globale Privatvermögen ist mit einem Plus von 10,8 Prozent laut des „Global Wealth Reports“ so schnell gewachsen wie zuletzt 2017 – und verzeichnete damit das dritte Wachstumsjahr in Folge. Dabei gibt es deutliche Unterschiede zwischen den Regionen. In Europa, dem Nahen Osten und Afrika ist es etwa sogar um 17,5 Prozent angestiegen, der asiatisch-pazifische Raum verzeichnete „nur“ ein Wachstum von 5,9 Prozent. Durchschnittlich das höchste Vermögen haben Schweizer, im Median sind es die Luxemburger. Wo aber liegen die Österreicher in dieser Statistik?
Der Unterschied zwischen Durchschnitt und Median
Beim durchschnittlichen Privatvermögen wird das Vermögen von jeder einzelnen Person zusammengerechnet und dann durch die Anzahl der Personen dividiert. Dabei können besonders hohe Werte diesen Wert stark nach oben korrigieren.
Der Medianwert stellt jene Person dar, die genau in der Mitte der Vermögensstatistik ist, also platzierungstechnisch gleich weit vom ersten wie vom letzten Platz entfernt. Heißt: Liegt man über diesem Wert, gehört man zur reicheren Hälfte, liegt man darunter, gehört man zur „ärmeren“ Hälfte. Dementsprechend ist der Medianwert in dem Fall genauer, um die Vermögensverhältnisse von Einzelpersonen einzuordnen.
So viel Vermögen brauchst du, um zur reicheren Hälfte zu gehören
Die Österreicher liegen jedenfalls in beiden Statistiken nicht ganz vorne. Beim durchschnittlichen Vermögen liegt man mit 279.989 Euro auf Platz 22, der deutlich aussagekräftigere Medianwert macht in Österreich 71.378 Euro aus. Hier liegt man im Ländervergleich auf Rang 27. Heißt also: Wenn man mehr als 71.378 Euro auf der hohen Kante hat – egal ob in Form von Geld oder Sachwerten -, zählt man in Österreich also zur reicheren Hälfte.
Wo Österreich im Vergleich mit den USA und Deutschland liegt
Den Unterschied zwischen durchschnittlichem und Median-Vermögen zeigt dabei besonders deutlich das Beispiel der USA. Beim durchschnittlichen Vermögen liegt man auf Platz 2, nur von der Schweiz geschlagen, das Medianvermögen ist mit 68.998 Euro geringer als jenes in Österreich – man liegt auf Platz 28. Ähnlich geht es Deutschland. Die Deutschen sind beim durchschnittlichen Vermögen noch deutlich vor Österreich auf Platz 14, sieht man sich den Median an, liegen unsere nördlichen Nachbarn „nur“ auf Platz 30. Folgend findet ihr eine Tabelle mit den Top 30 bezogen auf den Medianwert des Vermögens.
|Platzierung
|Staat
|Medianvermögen
|1.
|Luxemburg
|394.005
|2.
|Belgien
|277.166
|3.
|Australien
|210.783
|4.
|Neuseeland
|206.617
|5.
|Dänemark
|203.771
|6.
|Hongkong
|187.968
|7.
|Kanada
|147.811
|8.
|Schweiz
|145.555
|9.
|Norwegen
|140.003
|10.
|Japan
|135.745
|11.
|Italien
|131.001
|12.
|Niederlande
|127.407
|13.
|Vereinigtes Königreich
|125.335
|14.
|Frankreich
|121.898
|15.
|Malta
|114.033
|16.
|Taiwan
|113.137
|17.
|Spanien
|111.575
|18.
|Südkorea
|101.739
|19.
|Irland
|98.413
|20.
|Singapur
|96.434
|21.
|Katar
|95.499
|22.
|Finnland
|89.695
|23.
|Schweden
|84.039
|24.
|Israel
|83.843
|25.
|Slowenien
|81.366
|26.
|Portugal
|76.978
|27.
|Österreich
|71.378
|28.
|Vereinigte Staaten
|68.998
|29.
|Griechenland
|59.162
|30.
|Deutschland
|53.485
Ein Blick in die Zukunft des privaten Vermögens
Die UBS wagt auch einen Blick in die Zukunft und meint, dass das globale Vermögen voraussichtlich zwar weiter wachsen werde, „doch werde die Ergebnisse zunehmend vom Zugang zu investierbaren Vermögenswerten und der Möglichkeit zur Diversifizierung abhängen“. Das würde zukünftig darüber entscheiden, wie breit die Gewinne verteilt werden.
Über den Global Wealth Report
Der Global Wealth Report wird seit 17 Jahren durchgeführt und bietet Einblicke in das Vermögen von privaten Haushalten. Die jüngste Ausgabe zum Jahr 2025 hat dabei 56 Märkte analysiert, diese machen schätzungsweise 92 Prozent des weltweiten Vermögens aus.