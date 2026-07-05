Vermögen: So viel brauchst du, um zur reicheren Hälfte zu gehören

Die Schweizer Universalbank UBS hat in einem Bericht veröffentlicht, wie es um das Privatvermögen auf der Welt 2025 gestanden ist. Wir wissen, wie viel Geld du demnach haben musst, um zur reicheren Hälfte Österreichs zu gehören.

Das globale Privatvermögen ist mit einem Plus von 10,8 Prozent laut des „Global Wealth Reports“ so schnell gewachsen wie zuletzt 2017 – und verzeichnete damit das dritte Wachstumsjahr in Folge. Dabei gibt es deutliche Unterschiede zwischen den Regionen. In Europa, dem Nahen Osten und Afrika ist es etwa sogar um 17,5 Prozent angestiegen, der asiatisch-pazifische Raum verzeichnete „nur“ ein Wachstum von 5,9 Prozent. Durchschnittlich das höchste Vermögen haben Schweizer, im Median sind es die Luxemburger. Wo aber liegen die Österreicher in dieser Statistik?

Der Unterschied zwischen Durchschnitt und Median Beim durchschnittlichen Privatvermögen wird das Vermögen von jeder einzelnen Person zusammengerechnet und dann durch die Anzahl der Personen dividiert. Dabei können besonders hohe Werte diesen Wert stark nach oben korrigieren. Der Medianwert stellt jene Person dar, die genau in der Mitte der Vermögensstatistik ist, also platzierungstechnisch gleich weit vom ersten wie vom letzten Platz entfernt. Heißt: Liegt man über diesem Wert, gehört man zur reicheren Hälfte, liegt man darunter, gehört man zur „ärmeren“ Hälfte. Dementsprechend ist der Medianwert in dem Fall genauer, um die Vermögensverhältnisse von Einzelpersonen einzuordnen.

So viel Vermögen brauchst du, um zur reicheren Hälfte zu gehören

Die Österreicher liegen jedenfalls in beiden Statistiken nicht ganz vorne. Beim durchschnittlichen Vermögen liegt man mit 279.989 Euro auf Platz 22, der deutlich aussagekräftigere Medianwert macht in Österreich 71.378 Euro aus. Hier liegt man im Ländervergleich auf Rang 27. Heißt also: Wenn man mehr als 71.378 Euro auf der hohen Kante hat – egal ob in Form von Geld oder Sachwerten -, zählt man in Österreich also zur reicheren Hälfte.

Wo Österreich im Vergleich mit den USA und Deutschland liegt

Den Unterschied zwischen durchschnittlichem und Median-Vermögen zeigt dabei besonders deutlich das Beispiel der USA. Beim durchschnittlichen Vermögen liegt man auf Platz 2, nur von der Schweiz geschlagen, das Medianvermögen ist mit 68.998 Euro geringer als jenes in Österreich – man liegt auf Platz 28. Ähnlich geht es Deutschland. Die Deutschen sind beim durchschnittlichen Vermögen noch deutlich vor Österreich auf Platz 14, sieht man sich den Median an, liegen unsere nördlichen Nachbarn „nur“ auf Platz 30. Folgend findet ihr eine Tabelle mit den Top 30 bezogen auf den Medianwert des Vermögens.

Platzierung Staat Medianvermögen 1. Luxemburg 394.005 2. Belgien 277.166 3. Australien 210.783 4. Neuseeland 206.617 5. Dänemark 203.771 6. Hongkong 187.968 7. Kanada 147.811 8. Schweiz 145.555 9. Norwegen 140.003 10. Japan 135.745 11. Italien 131.001 12. Niederlande 127.407 13. Vereinigtes Königreich 125.335 14. Frankreich 121.898 15. Malta 114.033 16. Taiwan 113.137 17. Spanien 111.575 18. Südkorea 101.739 19. Irland 98.413 20. Singapur 96.434 21. Katar 95.499 22. Finnland 89.695 23. Schweden 84.039 24. Israel 83.843 25. Slowenien 81.366 26. Portugal 76.978 27. Österreich 71.378 28. Vereinigte Staaten 68.998 29. Griechenland 59.162 30. Deutschland 53.485

Ein Blick in die Zukunft des privaten Vermögens

Die UBS wagt auch einen Blick in die Zukunft und meint, dass das globale Vermögen voraussichtlich zwar weiter wachsen werde, „doch werde die Ergebnisse zunehmend vom Zugang zu investierbaren Vermögenswerten und der Möglichkeit zur Diversifizierung abhängen“. Das würde zukünftig darüber entscheiden, wie breit die Gewinne verteilt werden.